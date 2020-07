Sicurezza in auto con i bambini: tutti gli accorgimenti prima di partire

Milano, 14/07/2020 - Partire per le vacanze è sempre un momento di gioia, ma se si viaggia con dei bambini è opportuno conoscere il modo migliore per farlo in totale sicurezza.

Ecco i suggerimenti migliori per viaggiare sicuri portando i bambini con sé.

L'articolo 172 del Codice della strada prevede l'obbligo, per i bambini fino a 150 cm di altezza, dell'uso degli appositi seggiolini omologati. La scelta del seggiolino auto deve essere fatta in base al peso del bambino. Ci sono in commercio numerosi modelli, tutti adatti allo scopo, a patto che rispettino le normative europee che si occupano di sicurezza dei minori in auto.

Tipologie di seggiolini per auto

Le tipologie di seggiolini auto per bambini cambiano a seconda della loro età.

Per i neonati è previsto l'utilizzo dell'ovetto che, generalmente, è in grado di supportare un peso non superiore ai 10 kg.

La comodità dell'ovetto sta nel fatto che, una volta sganciato dall'ancoraggio del sedile auto, può essere inserito direttamente sul supporto del passeggino, così da non dover disturbare il piccolo nel passaggio.

Per i bambini più grandicelli, è possibile optare per 2 soluzioni diverse; esistono seggiolini adatti dai 9 ai 18 kg, per poi passare a quelli dai 15 ai 36, oppure preferire un unico seggiolino in grado di accogliere un bambino dai 9 ai 36 kg, senza doverlo sostituire.

Qualunque sia il tipo di seggiolino che si sceglie di usare, comunque, deve essere omologato a norma di legge e presentare l'apposita etichetta che ne accerta la regolarità. Al link è disponibile un articolo di approfondimento sui seggiolini auto per bambini con anche suggerimenti di acquisto per tutte le età.

Come posizionare correttamente il bambino sul seggiolino

Il giusto posizionamento del seggiolino auto e la corretta posizione del bambino sono aspetti che possono veramente fare la differenza in materia di sicurezza:

•posizionare correttamente il seggiolino, mantenendolo ben appoggiato allo schienale del sedile;

•allacciare con cura il bambino, controllando sempre la tenuta delle cinture;

•ricordare che i piccoli, fino a 9 kg di peso, devono essere posizionati, con il loro seggiolino, in senso contrario a quello di marcia del veicolo;

•se l'auto è provvista di airbag non disattivabili, il bimbo non deve mai essere posto sul sedile anteriore dell'auto.

Sistemi anti-abbandono

I dispositivi anti-abbandono sono recentemente divenuti obbligatori. Lo scopo è quello di evitare che, per vari motivi, il bambino possa essere dimenticato in auto con conseguenze davvero pericolose. Questi dispositivi sono in grado di rilevare la presenza del bambino sul seggiolino e di segnalare, giunti a destinazione, attraverso segnali acustici, ai genitori che i bambini si trovano ancora all'interno dell'abitacolo.

Esistono molti tipi e modelli anti-abbandono, da quelli integrati con il seggiolino auto, ai cuscinetti con rilevatore di peso, fino a quelli più piccoli, collegati con un'apposita app direttamente allo smartphone.

La normativa vigente prevede l'obbligo di dispositivi anti-abbandono per i minori sotto i 4 anni. Il mancato utilizzo o l'uso di dispositivi non a norma, comporta sanzioni piuttosto salate.

Cosa portare assolutamente con sé se si viaggia coi bambini

Se ben organizzato, il viaggio con i bambini al seguito può essere confortevole e comodo, purché si adottino le giuste strategie.

I bambini in auto non dovrebbero mai indossare vestiti troppo pesanti, soprattutto in estate, per evitare che sudino e si sentano a disagio. Avere con sé sempre una buona scorta di acqua per reidratarli spesso, poi, è importantissimo. I colpi di calore, nei lunghi viaggi, sono un rischio oggettivo e concreto, ed è buona norma mantenere una temperatura sempre fresca all'interno del veicolo.

Se si viaggia nelle ore più calde, è molto utile munirsi di apposite tendine parasole; facili da montare e molto economiche, permettono di proteggere i bambini dai raggi ultravioletti, garantendo loro una piacevole zona d'ombra.

Tenere impegnati e distrarre i bimbi dal lungo viaggio si rivela sempre una mossa astuta e strategica per rendere piacevole e privo di stress il viaggio per tutta la famiglia. A tale scopo, sono utilissimi gli organizer da posizionare allo schienale del sedile anteriore, in modo da poter fornire al bambino tutto quello di cui ha bisogno lungo tutto il tragitto. I modelli più utili sono quelli che prevedono uno spazio dedicato a smartphone o iPad, così da intrattenere il bimbo con canzoncine e cartoni animati.

Accessorio fondamentale per i bambini e i genitori, è la borsa del cambio, che deve essere sempre tenuta a portata di mano; salviette, pannolini, spuntini e tutto il necessario per il cambio pannolino, daranno modo di poter cambiare comodamente il bambino in qualsiasi luogo ci si trovi.

Combattere il mal d'auto dei bambini

Il mal d'auto, soprattutto nei bambini sotto i 12 anni, è un problema molto frequente e fastidioso. Affrontarlo nel giusto modo, tuttavia, è abbastanza semplice, grazie ad alcune semplici accortezze:

• cercare di distrarre il bambino con canzoni e giochi vari, spronandolo a guardare di fronte a sé ed evitando assolutamente che legga;

• durante i lunghi viaggi, è opportuno prevedere varie soste, durante le quali far muovere il piccolo;

• munirsi, se il problema si è già presentato in passato, di braccialetti anti nausea;

• mantenere un buon ricircolo d'aria all'interno dell'auto;

• far consumare al bambino piccoli spuntini secchi, come biscotti o grissini.

Attenzione alla testa se il bambino si addormenta

Ultima accortezza, ma non meno importante, in fatto di sicurezza in auto, riguarda l'ipotesi che il bambino si addormenti durante il viaggio. È importante controllare che la testa del bambino sia sempre in una posizione corretta, così da poterlo far dormire in tranquillità e, soprattutto, in sicurezza. Se il bambino tende a dormire con la testa troppo piegata in avanti o pendente da un lato, sarà opportuno procurarsi una fascia apposita che riuscirà a mantenere la testa ben salda e aderente allo schienale del seggiolino.

