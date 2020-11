Gruppo Maip, partner di Eastman per i materiali automobilistici sostenibili

Formulazioni speciali per fornire contenuti riciclati a base biologica e molecolare

e iluno dei principali formulatori e produttori internazionali di composti plastici con sede a Torino (Italia), hanno annunciato una partnership per la formulazione di nuove soluzioni di polimeri sostenibili per applicazioni interne nel settore automobilistico. Ciò darà vita a un portafoglio esclusivo di formulazioni basate sulla tecnologia di riciclaggio circolare avanzato di Eastman, che offre una gamma di soluzioni in termini di contenuto riciclato a base biologica e molecolare con il copoliestere Eastman TritanRenew e la bioplastica tecnologica TrēvaRenew.

"Questa partnership ci consente di sviluppare speciali formulazioni in plastica all'avanguardia per le case automobilistiche e soddisfare i loro target aggressivi in termini di contenuto sostenibile e sostituzione dei materiali a base di petrolio" ha dichiarato Eligio Martini, presidente di Gruppo Maip. "Attraverso le tecnologie di riciclaggio circolare di Eastman, i produttori OEM saranno da oggi in grado di specificare i materiali e i contenuti di plastica riciclati nei componenti critici di classe A, come la finitura interna stampata in colore".

Tritan Renew si basa sulla tecnologia di riciclaggio del poliestere di Eastman e offre fino al 50% di contenuto riciclato certificato* proveniente dai flussi di rifiuti post-consumo e post-industriali. A differenza delle plastiche riciclate meccanicamente, Tritan Renew offre le stesse prestazioni elevate delle plastiche vergini.

Trēva Renew offre fino al 48% di contenuti biologici provenienti da foreste gestite in modo sostenibile ed è certificata dal programma BioPreferred

®

dell'USDA. Inoltre Trēva™ Renew trae vantaggio dalla tecnologia di recupero del carbonio che utilizza plastica di rifiuti misti fornendo un contenuto riciclato aggiuntivo certificato del 23%* in alternativa a policarbonato, ABS e PC-ABS.

"Il Gruppo Maip è il partner strategico giusto per contribuire a portare nuove formulazioni di polimeri sostenibili nel settore automobilistico" ha dichiarato Scott Ballard, Vice Presidente di Eastman e Responsabile generale delle plastiche speciali. "Si tratta di un'azienda con esperienza nella formulazione, solidi rapporti con i produttori e, soprattutto, un profondo impegno a favore della sostenibilità. Insieme, non vediamo l'ora di portare un nuovo livello di sostenibilità all'industria automobilistica".

*Attraverso le sue tecnologie di riciclaggio circolare avanzato, Eastman produce prodotti circolari certificati dall'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) per allocazione del bilancio di massa.

Informazioni su EastmanEastman è una società globale di materiali specialistici che produce un'ampia gamma di prodotti presenti negli oggetti di uso quotidiano. Allo scopo di migliorare concretamente la qualità della vita, Eastman collabora con i clienti per fornire prodotti e soluzioni innovativi, pur mantenendo l'impegno a favore della sicurezza e della sostenibilità. Il modello di crescita basato sull'innovazione dell'azienda sfrutta le piattaforme tecnologiche di altissimo livello, il profondo coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per far crescere la propria posizione di leadership in mercati finali di interesse come quello dei trasporti, dell'edilizia e della costruzione, e dei materiali di consumo. Come azienda globale inclusiva e diversificata, Eastman impiega circa 14.500 persone in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 Paesi. Nel 2019 la società, con sede a Kingsport, in Tennessee (Stati Uniti), ha realizzato ricavi per circa 9,3 miliardi di USD. Per maggiori informazioni visitare il sito

Informazioni su Eastman e l'economia circolare Nel 2019, Eastman ha iniziato a riciclare prodotti chimici su scala commerciale per un'ampia gamma di materie plastiche di scarto che altrimenti sarebbero finite in discarica, incenerite o peggio, disperse nell'ambiente.Le tecnologie di riciclaggio circolare avanzato di Eastman consentono di processare le plastiche di scarto che i tradizionali metodi di riciclaggio meccanico non sono in grado di gestire - compresi i poliesteri, il polipropilene, il polietilene e il polistirene - derivanti da una varietà di fonti, tra cui la plastica monouso, i tessuti e le moquette. Queste tecnologie forniscono una vera e propria soluzione circolare per il riciclaggio infinito dei materiali, che consente di riutilizzarli ripetutamente. Per maggiori informazioni visitare il sito

Informazioni sul Gruppo MaipMaip è leader nel mercato della plastica da oltre 40 anni. Il modello di crescita basato sull'innovazione dell'azienda è incentrato su ricerca e sviluppo, oltre alla vendita di materiali speciali per applicazioni tecniche. Maip Compounding, la società di compounding del Gruppo, sviluppa una vasta gamma di materiali termoplastici ingegnerizzati high-tech, con particolare attenzione ai colori speciali e alle soluzioni tecniche che richiedono lo sviluppo di formulazioni personalizzate riempite e rinforzate. L'impegno costante nella ricerca di soluzioni tecniche innovative in grado di promuovere l'uso di materiali termoplastici ecocompatibili è un obiettivo e una capacità fondamentale per le aziende di Gruppo Maip. Per maggiori informazioni visitare il sito

