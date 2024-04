AV-Comparatives presenta le MIGLIORI aziende di cybersecurity per il 2024 - Test antivirus

INNSBRUCK, Austria, 2 aprile 2024 /PRNewswire/ -- In un'era in cui le minacce digitali si moltiplicano e si evolvono costantemente, è più importante che mai trovare prodotti di sicurezza in grado di tenere il passo. È disponibile una miriade di opzioni, tutte con grandi affermazioni sulla propria efficacia. Può essere difficile scegliere tra tutti i diversi antivirus e altri programmi di sicurezza offerti.

Guida ai prodotti per la sicurezza informatica

Riconoscendo questa esigenza di chiarezza, AV-Comparatives è orgogliosa di presentare la "Panoramica dei prodotti per la sicurezza IT", che fornisce una guida rapida agli attuali produttori di software di sicurezza titolari di un certificato AV-Comparatives che garantisce prodotti efficaci per Microsoft Windows, sia nella categoria utente domestico che in quella aziendale. Questo è un valido aiuto per districarsi nel labirinto dei prodotti di sicurezza e trovare un prodotto affidabile adatto alle proprie esigenze.

Antivirus consigliati per gli utenti aziendali nel 2024:

Avast , Bitdefender , Check Point , Cisco , CrowdStrike , Elastic , ESET , G Data , K7 , Kaspersky , Microsoft , Palo Alto Networks , Sophos , Trellix , Vipre , VMware

Una panoramica dettagliata delle prestazioni degli antivirus per la protezione degli endpoint aziendali sottoposte ad appositi test a lungo termine a 365 gradi è reperibile qui:https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2023-august-november/

Per le soluzioni EDR e XDR vedere qui:https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-2023/

Antivirus consigliati per gli utenti consumer nel 2024: Avast, AVG, Bitdefender, ESET, G Data, Kaspersky, McAfee, Microsoft, TotalAV, Total Defense

Una panoramica dettagliata delle prestazioni degli antivirus per il settore consumer sottoposte ad appositi test a lungo termine a 365 gradi è reperibile qui:https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2023/

AV-Comparatives conduce da oltre 20 anni test indipendenti all'avanguardia e rigorosi su antivirus e altri software di sicurezza. Sia per i prodotti consumer che per quelli aziendali, l'istituto austriaco conduce una serie di test principali. Per verificare l'efficacia complessiva delle soluzioni vengono condotti quattro test separati, che coprono la protezione contro le minacce basate su Internet, la protezione contro programmi dannosi su unità esterne e reti condivise, falsi allarmi e impatto sulla velocità del sistema. Viene inoltre condotto un test EPR (Endpoint Prevention and Response) per i prodotti aziendali pertinenti.AV-Comparatives invita i vendor di soluzioni per la sicurezza IT al suo processo di certificazione. https://www.av-comparatives.org/contact/ AV-Comparatives ritiene che rimanere informati sugli ultimi progressi nel campo della sicurezza IT sia fondamentale per adattarsi al panorama delle minacce in continua evoluzione e alla sua sicurezza IT. La panoramica dei prodotti viene fornita per guidare in tale viaggio. Per coloro che cercano maggiori dettagli sui prodotti certificati, il sito web di AV-Comparatives offre rapporti dettagliati di tutti i singoli test e i rispettivi risultati ottenuti da ciascuno dei prodotti verificati, che possono aiutare ulteriormente a trovare il prodotto giusto.AV-Comparatives fornisce anche test di prodotti di sicurezza per altre piattaforme come Mac e Android e altri tipi di prodotti come le VPN. Anche in questo caso, i rapporti di prova dettagliati sono reprribili sul sito web dell'istituto. AV-Comparatives continua a impegnarsi a fornire informazioni e risorse preziose per consentire a singole persone e aziende di implementare un'affidabile soluzione di cybersecurity. https://www.av-comparatives.org/enterprise/

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è un'organizzazione indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Avvalendosi di uno dei sistemi di raccolta di campioni più grandi al mondo, ha creato un ambiente realistico per condurre test di massima accuratezza. AV-Comparatives offre risultati dei test di antivirus accessibili gratuitamente a singole persone, organizzazioni di stampa e istituti scientifici. La certificazione AV-Comparatives costituisce un sigillo ufficiale, riconosciuto internazionalmente, di approvazione della performance del software.

