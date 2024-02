Bagno chimico: la soluzione dove un wc tradizionale non c è

Milano, 23 febbraio 2024. In situazioni e contesti quali eventi all'aperto, concerti, stabilimenti balneari, campeggi, mercati ma anche cantieri edili, zone di interesse turistico, etc. è inevitabile prevedere un grande afflusso di persone che, prima o poi, avranno bisogno di utilizzare un bagno. Dove un wc tradizionale non c'è, è necessario ricorrere all'installazione di bagni chimici, soluzioni sanitarie, funzionali e igieniche per un uso limitato nel tempo pensati proprio per contesti di questo tipo.

Come funziona un bagno chimico

In pochi ci pensano ma i bagni chimici sono soluzioni indispensabili in certe situazioni dove un bagno vero e proprio non c’è, perciò devono avere determinate caratteristiche. Non essendo collegate a un sistema fognario, queste toilette sfruttano degli agenti chimici che mettono in atto una serie di processi per eliminare le scorie. Nella maggior parte dei casi si fa ricorso a disgreganti ecologici che si caratterizzano per la loro azione disinfettante e caustica. Essendo profumate, hanno anche il pregio di limitare gli odori forti.

In linea di massima, un bagno chimico presenta una parte superiore con il sedile che contiene le acque bianche che servono per lavare e sciacquare il wc. Invece, nella parte inferiore, un coperchio nasconde e tiene separate le acque nere. Proprio in questa sezione del wc chimico a noleggio sono presenti i tutti quei prodotti che hanno il compito di dissolvere e trattare le deiezioni.

Dopo aver utilizzato un bagno chimico, si attiva lo sciacquone che rilascia le acque bianche per pulire la toilette e aprire la parte sottostante dove vengono immagazzinate tutte le scorie. Nell’attesa che le acque nere vengano espulse e prelavate con gli appositi mezzi, i prodotti all'interno del serbatoio del wc chimico le trattano disgregandole. Di solito, si possono utilizzare prodotti come la soda caustica e l'acido muriatico cui ricorrere comunque in maniera oculata poiché possono risultare sia corrosivi sia dannosi per l'ambiente. Si attivano diversi processi chimici in grado di ridurre anche la formazione di cattivi odori.

Che cosa si intende per wc chimico ecologico

Anche quando si parla di bagni chimici, occorre mettere in campo maggiori attenzioni verso l'ambiente. Infatti, Ecotaurus propone noleggio bagni chimici Milano con avanzati prodotti all'avanguardia che si caratterizzano per avere un minor impatto ambientale. I disgreganti biologici sono composti prevalentemente da sostanze naturali e microrganismi che fagocitano le parti organiche senza dover quindi far ricorso a prodotti chimici dannosi per l'ambiente. Per intendersi, sono gli stessi che si utilizzano, ad esempio, sui camper e sui minivan.

Nel momento in cui si prende in considerazione il noleggio bagni chimici Milano, quale l'installazione di un wc chimico, occorre ricordare che chi se ne occupa deve fornire un servizio tutto incluso. Per questo motivo la squadra di Ecotaurus si fa carico di tutto, dalla consegna all'installazione del wc chimico a noleggio. Una volta messo correttamente in loco, il bagno chimico viene pulito e igienizzato periodicamente dallo staff affinché la struttura resti sterile e salubre. Il ritiro finale è una delle fasi più cruciali che va affidata a degli esperti in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e igiene, garantendo allo stesso tempo anche velocità ed efficienza.

