Beatbot presenta AquaSense X a CES 2026, che viene premiato come vincitore ai CES Innovation Awards

Un sistema di cura intelligente della piscina di nuova generazione che combina la pulizia basata sull'intelligenza artificiale con la manutenzione post-pulizia automatizzata

BERLINO, 6 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella robotica intelligente per piscine, ha presentato oggi l'ecosistema Beatbot AquaSense X, un sistema intelligente di nuova generazione per la cura delle piscine. Costituito dal robot pulitore per piscine Beatbot AquaSense X AI e dalla stazione di pulizia Beatbot AstroRinse, il sistema unisce la pulizia autonoma ad alte prestazioni alla manutenzione post-pulizia integrata, rendendo la moderna cura della piscina più semplice, pulita e uniforme che mai.

Pulizia intelligente con applicazione concreta

Il robot Beatbot AquaSense X è dotato di Beatbot AI 2.0 e dell'ultimo sistema HybridSense™ AI Vision, che raddoppia da 20 a 40 il numero di tipi di detriti riconosciuti ed amplia la copertura di rilevamento dal solo fondo della piscina al fondo e alla superficie dell'acqua. Combinando le immagini basate su telecamera con sensori a infrarossi e a ultrasuoni, il sistema identifica i detriti in modo più accurato, adegua i propri schemi di pulizia e ottimizza la copertura su fondo, pareti, linea di galleggiamento e persino sulla superficie dell'acqua.

Il robot utilizza inoltre doppi sensori a ultrasuoni sul fondo per identificare gradini, bordi e piattaforme poco profonde, il che gli consente di muoversi con maggiore sicurezza a diverse profondità e di mantenere prestazioni di pulizia costanti in aree come le zone prendisole sommerse e quelle poco profonde.

Il robot Beatbot AquaSense X è compatibile inoltre con il controllo vocale a mani libere quando è all'esterno della piscina o quando galleggia sulla superficie dell'acqua, con integrazione per Google Home, Alexa e Siri. Gli utenti possono avviare cicli di pulizia, controllare lo stato della batteria, abilitare il blocco bambini e ricevere avvisi vocali al termine della pulizia, aggiungendo un nuovo livello di praticità alla cura della piscina.

Manutenzione post-pulizia semplificata

La stazione di pulizia AstroRinse introduce il primo sistema di pulizia del filtro completamente automatico al mondo per robot pulitori per piscine. Dopo ogni ciclo di pulizia, gli utenti devono semplicemente posizionare il robot Beatbot AquaSense X sulla stazione, che si occuperà di tutto: dal risciacquo del filtro interno, allo svuotamento del serbatoio dai detriti, fino alla ricarica del robot.

Una volta agganciata, la stazione attiva un controlavaggio rotante ad alta pressione che pulisce il filtro e convoglia i detriti direttamente in un contenitore per rifiuti sigillato. In soli 3 minuti il filtro è completamente pulito e pronto per il ciclo successivo, senza bisogno di alcuna manutenzione manuale.

L'ampia capacità della stazione da 22 litri consente di effettuare fino a due cicli di pulizia completi a settimana per un massimo di due mesi senza dover svuotare o sostituire il sacchetto raccoglipolvere monouso, mantenendo i detriti perfettamente al suo interno e riducendo al minimo lo sporco.

"I clienti ci segnalavano continuamente che la manutenzione del robot dopo la pulizia costituiva ancora un grosso problema", ha affermato Siler Wang, fondatore e CEO di Beatbot. "Con l'ecosistema Beatbot AquaSense X, ci siamo prefissati di eliminare questo peso, rendendo sia la pulizia della piscina che la manutenzione del robot più intelligenti, pulite e davvero semplici per l'utente."

Premiato al CES per l'innovazione leader del settore

L'ecosistema Beatbot AquaSense X è stato nominato vincitore dei CES 2026 Innovation Awards nella categoria degli elettrodomestici, evidenziando il suo utilizzo avanzato dell'intelligenza artificiale, il design intelligente e l'esperienza incentrata sull'utente. Il riconoscimento riflette il continuo impegno di Beatbot nel coniugare l'ingegneria robotica di fascia alta con la fruibilità quotidiana.

Oltre a trasformare la cura delle piscine domestiche con AquaSense X, Beatbot sta ampliando il suo impegno nell'ambito dei robotica acquatici per supportare il monitoraggio ambientale e la ricerca sulla qualità dell'acqua.

Progressi nella RoboTurtle acquatica di Beatbot

Sulla scia del suo grande debutto al CES 2025, il robot acquatico RoboTurtle di Beatbot ha subito notevoli miglioramenti rispetto al prototipo statico dell'anno scorso. L'ultima versione è ora dotata di un sistema di percezione intelligente del robot a doppia telecamera e di una nuova architettura di azionamento multi-braccio, che consente al robot di percepire attivamente l'ambiente circostante, tenere traccia di obiettivi specifici e interpretare determinati gesti delle mani per rispondere di conseguenza.

Progettato per muoversi nell'acqua con un realismo incredibile, RoboTurtle ora può navigare negli ambienti acquatici proprio come una vera tartaruga marina, utilizzando le sue telecamere e i sensori di bordo per evitare gli ostacoli e correggere la direzione. La sua testa e i suoi arti supportano movimenti flessibili e multiangolari, imitando il comportamento naturale delle tartarughe e segnando un importante passo avanti nell'esplorazione della robotica da parte di Beatbot per la ricerca marina e le applicazioni ambientali che vanno oltre la piscina residenziale.

Disponibilità e prezzi

L'ecosistema AquaSense X sarà disponibile a partire dal 5 gennaio 2026, a un prezzo consigliato di 4.250 €. I primi 200 clienti potranno aderire a un programma di preordine limitato versando un deposito di 250 € per assicurarsi vantaggi esclusivi e limitati nel tempo.

Inoltre, sia il robot acquatico RoboTurtle che l'ecosistema AquaSense X saranno presentati al CES 2026, in concomitanza al debutto del rebranding di Beatbot, presso lo stand Beatbot al Venetian Expo, padiglioni A-D, stand n. 53852.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è uno dei marchi di robot pulitori per piscine in più rapida crescita a livello globale. Grazie all'innovazione continua, consente alle persone di ottenere un ambiente della piscina impeccabile e di migliorare la loro vita di ogni giorno. Fondata con la missione di ridefinire la cura delle piscine attraverso l'intelligenza e il design, Beatbot detiene circa 500 brevetti (concessi e in attesa di approvazione) ed è supportata da un team composto per il 60% da esperti di ricerca e sviluppo. L'azienda è in prima linea nello sviluppo di tecnologie di automazione avanzate, semplici, intelligenti e dal design accattivante. Mediante l'ispirazione di un nuovo standard di vita, Beatbot fa lavorare la propria tecnologia sullo sfondo, restituendo agli utenti tempo, fiducia e orgoglio.

Per saperne di più: www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854162/Beatbot_Introduces_AquaSense_X_at_CES_2026.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg

