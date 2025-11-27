Bologna Tech Week 2025

La manifestazione, ideata e organizzata da Search On Media Group e WMF – We Make Future, torna dal 28 novembre al 5 dicembre con la sua terza edizione, riportando Bologna al centro della scena dell’innovazione. Per un’intera settimana la città si animerà con appuntamenti, conferenze e iniziative dedicate a Intelligenza Artificiale, Sostenibilità e Open Innovation, valorizzando il capoluogo emiliano e i suoi settori strategici, tra cui automotive, turismo e innovazione tecnologica.

Bologna, 27 novembre 2025, | Bologna Tech Week, manifestazione ideata e organizzata da Search On Media Group e WMF – We Make Future, torna dal 28 novembre al 5 dicembre 2025 con la sua terza edizione, portando in città un ricco palinsesto di eventi dedicati alla tecnologia, all’innovazione e ai futuri scenari socio-economici. Main Partner Visit Emilia - Romagna, Partner ESA - European Space Agency e Grand Tour Italia.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato più di 10.000 partecipanti, Bologna si trasformerà nuovamente in un ecosistema diffuso dell’innovazione, con appuntamenti ospitati in diverse location del territorio, dai principali centri culturali come il DumBo a spazi istituzionali come Centro San Domenico. Il palinsesto della Bologna Tech Week è progettato per coinvolgere un ampio pubblico comprendente cittadini, studenti, professionisti, aziende, startup e associazioni. Gli eventi, gratuiti e a pagamento, offriranno occasioni di formazione, divulgazione, confronto e networking, valorizzando al contempo i momenti dedicati al business attraverso aree espositive e incontri B2B pensati per stimolare collaborazioni, attrarre investimenti e generare nuove opportunità imprenditoriali.

Temi e eventi dell’edizione 2025 | Il programma esplorerà insieme esperti del settore, ricercatori, imprenditori, rappresentanti istituzionali che dialogheranno su temi come artificial intelligence, digital marketing, startup, creatività tech, formazione, data-driven innovation. Ogni tema sarà sviluppato attraverso conferenze, keynote, workshop, tavole rotonde, demo e experience interattive, con numerosi momenti di incontro e confronto tra imprese, professionisti, founder e stakeholder dell’innovazione.

Tra gli appuntamenti in programma, la Settimana della Formazione AI Commerce proporrà tre sessioni gratuite online dedicate all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mondo e-commerce; mentre workshop come Prompt a regole d’impresa e Prompt’n’Play offriranno l’opportunità di esplorare l’utilizzo dell’AI nei processi aziendali e nella vita quotidiana attraverso modalità pratiche e coinvolgenti. Spazi di networking e crescita professionale saranno garantiti da progetti gratuiti come il BIS_U35 MeetUp!, promosso dal Comune di Bologna, e Talks3, entrambi previsti il 2 dicembre nella location del DumBo. Sarà centrale il momento di formazione specialistica ospitato negli studi di Search On Media Group il 4 dicembre: il Digital Marketing Meetup powered by Sistrix.

L’incontro “Come potenziare la propria capacità di apprendimento per un mondo con sempre più informazioni” offrirà, invece, strumenti concreti per migliorare la concentrazione, lo studio e l’apprendimento autonomo.

Completano il programma appuntamenti come la conferenza su invito “’Assemblea finale dei partner e avvio di CTE.COBO 2.0” a BolognaFiere il 27 novembre e “AI e Analisi di mercato per Startup”, per un mix articolato di formazione, confronto, opportunità di business e momenti di community. Infine, la Search Tech Night permetterà di prendere parte alla cena della community di Search Tech, un momento organizzato da Search On il 4 dicembre, nel ristorante il Saraceno.

SOCIAL MEDIA STRATEGIES | 2 e 3 dicembre, DumBO - Binario Centrale

Il 2 e 3 dicembre, negli spazi del Binario Centrale del DumBO, si terrà Social Media Strategies, l’evento dedicato a chi crea, lavora e cresce sui social ideato e organizzato da Search On Media Group. Due giornate di formazione, dai livelli base ad avanzato, per una full immersion nel mondo del social media, con sessioni pensate per aggiornarti sulle tendenze del 2026, confrontarti con creator presenti come Adrian Fartade, Michele Basile, Marco Cioni di Slim Dogs e Thomas Asueni, social media manager, agenzie digitali, brand, advertiser e professioniste e professionisti del settore come Veronica Gentili ed Elena Gamberini di LinkedIn. L’edizione 2025 vede Visit Emilia-Romagna come Main Partner e auting come Mobility Partner.

SEARCH TECH | 4 e 5 dicembre, Centro San Domenico

Tra gli appuntamenti della Bologna Tech Week anche Search Tech, il più longevo evento SEO d’Europa e evoluzione naturale di Search Marketing Connect. Ideato e Organizzato da Search On Media Group, l’evento proporrà un format rinnovato focalizzato sull’Intelligenza Artificiale applicata alla Search. L’edizione 2025 si svolgerà il 4 e 5 dicembre al Centro San Domenico di Bologna e offrirà due giornate di formazione specialistica, con sessioni verticali pensate per i professionisti che desiderano anticipare le tendenze del settore. Nato nel 2006 come Convegno GT e cresciuto nel tempo grazie al contributo della community, Search Tech mantiene intatta la sua missione: condividere competenze, rafforzare la community e guidare l’evoluzione della Search. L’edizione 2025 vede Sistrix come Premium Sponsor, Visit Emilia-Romagna come Main Partner e auting come Mobility Partner.

Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di

Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

