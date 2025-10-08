Buon 15esimo compleanno QVC Italia!

Da canale TV a live social shopping brand multipiattaforma: un percorso unico nel panorama retail

Brugherio, 8 ottobre 2025 – QVC Italia compie 15 anni. Questo traguardo non è solo una ricorrenza importante, ma anche un’opportunità per raccontare un percorso di trasformazione ed evoluzione continua. Dal 2010, QVC è diventato un punto di riferimento unico nel panorama del retail, evolvendosi da canale televisivo a vero e proprio live social shopping brand multipiattaforma, costruendo una community forte e partecipe che oggi si incontra su un ecosistema connesso e coerente.

“Questo compleanno non segna solo un traguardo, ma è anche conferma di ciò che ci rende unici: la capacità di creare connessioni autentiche con i nostri clienti attraverso i nostri presentatori ed esperti e con un servizio clienti costantemente di alta qualità. Combinando tecnologia, contenuti e attenzione alle persone, offriamo un’esperienza d’acquisto coinvolgente, dinamica e di valore. In questi 15 anni abbiamo costruito un modello di live social shopping che ci distingue nel mercato, con un approccio multicanale attraverso TV, TV on demand, il nostro sito web, i canali social media e un’offerta di prodotti multi-categoria in costante espansione. Guardiamo al futuro con la stessa energia e innovazione che ci hanno portato fino a qui, pronti a rafforzare ulteriormente il nostro ruolo come azienda in grado di connettere, ispirare e accompagnare le persone in ogni fase del loro percorso nel mondo di QVC, anticipando i bisogni e le aspettative del domani.”, racconta Sarah-Jane Morgan, CEO di QVC Italia.

Dalla TV – che rimane centrale ma si è evoluta in termini di format, studi e linguaggio – al sito web, all’app, ai social media e alla messaggistica diretta via WhatsApp, ogni punto di contatto è progettato per offrire un’esperienza immersiva, personalizzata e interattiva. A breve si unirà anche TikTok, a conferma di un'evoluzione continua e attenta alle esigenze del pubblico di riferimento.

Oggi QVC è molto più di un retailer: è uno spazio di relazione, ispirazione e ascolto, dove contenuto, tecnologia e human touch si integrano per offrire un’esperienza d’acquisto consapevole e coinvolgente. Ciò che rende unica questa esperienza è anche un’offerta di prodotti che si è arricchita nel tempo, non solo in termini di varietà e categorie merceologiche – dalla moda alla bellezza-benessere, dalla casa alla cucina – ma anche per la capacità di costruire partnership durature con top brand, presenti sin dal primo giorno, accanto a marchi in esclusiva e prodotti sviluppati ad hoc. Una proposta che rispecchia la forza di QVC nel generare valore e connessione per clienti e partner.

Negli anni QVC ha innovato profondamente anche il proprio modo di fare retail. Ha trasformato il suo format, aggiornato gli studi da cui vengono trasmesse le dirette - come lo Studio Home, pensato per offrire un ambiente accogliente e realistico, o lo Studio Multiplatform, recentemente rinnovato per valorizzare l’esperienza del beauty, del fashion e della cucina - e integrato la tecnologia con l’esperienza umana, mantenendo sempre al centro il cliente e la community. Guardare la TV, navigare sul sito, interagire tramite WhatsApp, acquistare dall’app o dai social: ogni touchpoint è parte di un ecosistema connesso, fluido e coerente. Un approccio che ha reso QVC un esempio di retail contemporaneo in continua evoluzione.

Altro elemento distintivo è il ruolo degli Esperti, figure competenti e autorevoli che assieme ai Presenters accompagnano ogni giorno le clienti in un percorso di scoperta, ascolto e scelta consapevole. QVC costruisce un’esperienza autentica e affidabile, fatta di consigli mirati, mai urlati.

In QVC ogni parola è scelta per valorizzare la diversità e rappresentare ogni età, forma, identità e aspirazioni. Le descrizioni dei prodotti sono trasparenti, autentiche, lontane da promesse irrealistiche e sempre focalizzate sul benessere delle donne in termini di auto-accettazione e autostima.

QVC Italia porta avanti, inoltre, progetti significativi sia sul fronte dell’empowerment femminile che di tematiche legate a diversità, equità e inclusione. La strategia Women in Leadership promuove attivamente l’equilibrio di genere nella leadership aziendale, con oltre il 50% di donne presenti nei ruoli apicali. La policy Diverse Candidate Slates garantisce inclusività nei processi di recruiting. Questo impegno è stato riconosciuto con la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere e con il titolo di Top Employer, conferito a partire dal 2021. Inoltre, i Team Member Resource Groups (TMRGs) attivi di QVC Italia promuovono iniziative creative e di impatto per costruire una cultura di appartenenza e rendere QVC Italia un luogo di lavoro eccellente per tutti.

Il progetto Shopping4good completa il percorso valoriale in ambito di responsabilità d’impresa, unendo educazione, sensibilizzazione e una raccolta fondi a favore di cause legate al benessere delle donne. Un’iniziativa che conferma il posizionamento di QVC come azienda orientata a generare un impatto positivo in modo concreto e misurabile.

In occasione di questo quindicesimo anniversario, QVC Italia celebra dunque non solo i traguardi raggiunti, ma soprattutto lo sguardo rivolto al domani: un futuro fatto di continua innovazione, ascolto autentico e responsabilità sociale. Con la forza della propria community e la capacità di anticipare i bisogni dei consumatori, QVC è pronta a scrivere i prossimi capitoli della sua storia, confermandosi come punto di riferimento unico nel mondo del retail e dello shopping esperienziale.

