Bybit, Mantle e Aave collaborano per portare liquidità DeFi di livello istituzionale on-chain su scala globale

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, e Mantle, il livello di distribuzione e liquidità ad alte prestazioni per asset reali, hanno annunciato oggi una partnership strategica guidata da TokenLogic con Aave per promuovere l'accessibilità alla finanza decentralizzata (DeFi) e sbloccare nuovi canali di liquidità on-chain per gli utenti di tutto il mondo.

Grazie a questa collaborazione, Aave verrà lanciato su Mantle Network, portando i protocolli di prestito decentralizzati più affidabili del settore su un Layer-2 scalabile, economico e compatibile con EVM, progettato per applicazioni di livello istituzionale e asset del mondo reale. Questa integrazione consentirà agli utenti di fornire, prendere in prestito e accedere ad asset tokenizzati alimentati dagli ecosistemi DeFi, RWA, stablecoin e restaking in rapida crescita di Mantle.

La partnership rafforza l'allineamento tra Mantle e Bybit, unendo l'innovazione a livello di protocollo con la distribuzione degli scambi globali. Con Bybit che funge da ponte di liquidità globale, la collaborazione rafforzerà i percorsi di liquidità tra sedi centralizzate e decentralizzate, con piani futuri per esplorare una varietà di offerte di prodotti nell'exchange, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la quotazione di asset, prodotti di guadagno on-chain, ecc., soggetti ad approvazione normativa e prontezza di mercato.Sblocco di una nuova era di efficienza del capitale onchain

L'implementazione di Aave su Mantle costituisce una solida base per strategie DeFi scalabili e componibili, con lo sblocco di nuove rotte di liquidità che avvantaggiano sia i partecipanti individuali che quelli istituzionali.

L'infrastruttura Layer-2 di Mantle migliora l'efficienza dei pool di prestiti di Aave riducendo i costi di transazione e la latenza, supportando al contempo attività di mercato ad alta produttività.

L'infrastruttura di exchange globale di Bybit integra questa espansione offrendo una connettività diretta tra liquidità centralizzata, gestione delle garanzie e mercati DeFi onchain, fornendo un percorso integrato per oltre 70 milioni di utenti in tutto il mondo.

Nell'ambito della partnership, verranno introdotti programmi di incentivi al rendimento basati su MNT all'interno dei pool Aave. Tali incentivi sono volti a premiare la partecipazione precoce, rafforzare l'utilizzo delle risorse e catalizzare una sana formazione di liquidità all'interno dell'ecosistema Mantle.

"Questa partnership rappresenta un passo importante verso una finanza decentralizzata realmente scalabile e accessibile a livello globale", ha affermato Emily Bao, Key Advisor di Mantle. "Mediante l'integrazione del collaudato motore di liquidità di Aave con il Layer-2 ad alte prestazioni di Mantle e la presenza mondiale sul mercato di Bybit, stiamo creando un'esperienza finanziaria unificata che collega la liquidità CEX con la prossima generazione di mercati on-chain."

"Portare Aave a Mantle ribadisce la nostra missione di rendere l'infrastruttura DeFi ad alte prestazioni accessibile a tutti", ha affermato Emily. "Insieme a Bybit, stiamo creando un ambiente di liquidità più connesso, in cui utenti e istituzioni possono interagire con i mercati decentralizzati in modo sicuro, efficiente e su scala globale. Questa collaborazione getta le basi per integrazioni più profonde e future opportunità di mercato."

"Questa distribuzione su Mantle, insieme alla distribuzione globale di Bybit, collega l'infrastruttura di livello istituzionale con la liquidità profonda, 24/7 di Aave", ha affermato Stani Kulechov, Founder di Aave Labs. "Portando i mercati dei prestiti di Aave sulla rete ad alte prestazioni di Mantle con accesso diretto all'exchange di Bybit, questa integrazione rende la finanza on-chain trasparente disponibile su scala globale per le istituzioni di tutto il mondo."

"L'implementazione di Aave su Mantle rappresenta un traguardo importante nell'espansione del nostro protocollo su reti ad alta capacità per far sì che la DeFi vinca", ha affermato Matthew Graham, Founder e CEO di TokenLogic. "Siamo impazienti di vedere in che modo molti più utenti trarranno vantaggio dall'efficienza e dalle nuove fonti di liquidità sbloccate grazie a questa integrazione con Mantle e Bybit."

Promuovere il futuro della finanza integrata on-chain

La partnership tra Bybit, Mantle e Aave rappresenta un passo decisivo verso un sistema finanziario on-chain più unificato, liquido e accessibile. Grazie all'integrazione della sicurezza del protocollo Aave, delle prestazioni di esecuzione di Mantle e della distribuzione globale di Bybit, la collaborazione getta le basi per la prossima fase dell'infrastruttura DeFi scalabile, in cui il capitale potrà muoversi senza problemi tra piattaforme centralizzate e protocolli decentralizzati.

Insieme, i partner ambiscono ad accelerare l'adozione globale della DeFi e a fornire un ambiente finanziario senza intoppi per utenti al dettaglio, costruttori e istituzioni in tutto il mondo.

Informazioni su Mantle

Mantle si posiziona come il principale livello di distribuzione e gateway per istituzioni e TradFi per connettersi alla liquidità on-chain e accedere ad asset reali, alimentando il flusso della finanza reale.

Con oltre 4 miliardi di dollari in asset di proprietà della comunità, Mantle unisce credibilità, liquidità e scalabilità a un'infrastruttura di livello istituzionale per supportare l'adozione su larga scala. L'ecosistema è ancorato a $MNT all'interno di Bybit e si sviluppa attraverso progetti di ecosistema principali come mETH, fBTC, MI4 e altri. A ciò si aggiungono le partnership di Mantle Network con i principali emittenti e protocolli quali Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct ed EigenLayer.

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, Bybit sta ridefinendo l'apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com .

Informazioni su Aave

Aave è la piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) più grande e affidabile al mondo, con 55 miliardi di dollari in depositi e oltre 23 miliardi di dollari in prestiti attivi. Sviluppata interamente su software blockchain e governata dalla sua comunità di detentori di token AAVE, Aave opera come una rete globale di risparmio e prestito in cui le persone possono guadagnare depositando criptovalute o stablecoin, ottenere un prestito istantaneo usando le criptovalute come garanzia, risparmiare e far crescere automaticamente i propri asset e scambiare token direttamente sulla piattaforma. Tutto funziona tramite contratti intelligenti trasparenti, senza banche, senza burocrazia e con un accesso aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo. Visitare Aave.com

Informazioni su TokenLogic

TokenLogic è un'azienda all'avanguardia nella gestione di asset non custodial e nelle soluzioni di crescita on-chain, che consentono a privati e istituzioni di ottimizzare il potenziale della finanza decentralizzata. In qualità di fornitore di servizi Aave, TokenLogic offre competenze specialistiche nella gestione della tesoreria, nell'analisi dei protocolli e nelle iniziative di crescita GHO, per rafforzare e ampliare l'adozione della stablecoin GHO di Aave e dell'ecosistema di liquidità più ampio del protocollo Aave. Basandosi sui principi di trasparenza, sicurezza e autonomia dell'utente, TokenLogic progetta strategie basate su contratti intelligenti che consentono agli utenti di mantenere il pieno controllo dei propri asset, con l'accesso al contempo a una gestione sofisticata di rendimenti e liquidità. L'azienda continua ad ampliare la sua gamma di prodotti nei principali ecosistemi DeFi, ridefinendo il modo in cui il capitale si muove e cresce on-chain.

