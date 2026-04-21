Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell'Imperatore Giallo nell'Anno Bingwu: Figli e Figlie della Cina da tutto il Mondo Onorano Congiuntamente Xuanyuan Huangdi

ZHENGZHOU, China, 21 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Il 19 aprile, terzo giorno del terzo mese lunare, la Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell'Imperatore Giallo nell'Anno Bingwu si è svolta a Xinzheng, nella municipalità di Zhengzhou. L'edizione di quest'anno mantiene il tema «Stesse radici, stesso antenato, stessa origine; pace, armonia e concordia». Circa 5000 figli e figlie della Cina provenienti da tutto il mondo si sono riuniti nel complesso per rendere omaggio a Xuanyuan Huangdi, l'antenato culturale della nazione cinese, augurando prosperità alla Patria e pace al mondo.

L'Imperatore Giallo è considerato l'antenato comune della nazione cinese. Visse circa cinquemila anni fa ed è uno dei principali fondatori della civiltà cinese. La Cerimonia di Venerazione degli Antenati, celebrata ogni anno il terzo giorno del terzo mese lunare nella sua terra natale, è diventata un importante evento per i cinesi di tutto il mondo nel ricercare le proprie radici e nel consolidare l'identità culturale collettiva.

La cerimonia prevede nove rituali: spari salutari della prosperità, offerta di corone floreali, purificazione delle mani e offerta di incenso, omaggio collettivo all'antenato primordiale, lettura solenne della dichiarazione di venerazione, canto solenne dell'inno di lode, omaggio con musica e danze, benedizioni per la Cina, e armonia tra cielo, terra e uomini. I rituali fondono le tradizioni antiche con le espressioni culturali contemporanee.

Nella fase del «Canto solenne dell'inno di lode», cantanti provenienti dalla Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan, insieme a bambini e ragazzi, hanno eseguito congiuntamente l'Inno all'Imperatore Giallo. Nella fase delle «Benedizioni per la Cina», 19 rappresentanti illustri dei discendenti di Yan e Huang da tutto il mondo hanno apposto il sigillo dell'anno Bingwu su un rotolo raffigurante paesaggi in verde e azzurro, esprimendo l'augurio di tranquillità per le nove province della Cina e pace per i quattro mari. Infine, 9 ospiti hanno acceso congiuntamente la torcia, mentre colombe della pace e palloncini portatori di desideri si sono levati verso il cielo.

La cerimonia è stata organizzata congiuntamente dal Governo Popolare della Provincia dell'Henan, dal Comitato della Conferenza Consultiva Politica del Popolo della Provincia dell'Henan, dall'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, dalla Federazione Nazionale dei Rimpatriati Cinesi, dalla Lega Nazionale per l'Amicizia con i Compatrioti di Taiwan, e dall'Associazione di Ricerca sulla Cultura Yanhuang della Cina.

Dopo anni di svolgimento ininterrotto, la Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell'Imperatore Giallo è diventata una carta di visita culturale influente e simbolica per la comunità cinese mondiale. Lo stesso giorno, associazioni di cinesi d'oltremare negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Malesia, Brasile e altri paesi hanno organizzato simultaneamente cerimonie di omaggio a Xuanyuan Huangdi, in perfetta sintonia con la sede principale. Di fronte alle numerose sfide che il mondo affronta oggi, questa cerimonia millenaria e la sua collaborazione globale tra Cina e diaspora cinese incarnano i sentimenti comuni di tutti i figli e le figlie della Cina e le loro speranze condivise per un futuro migliore.

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