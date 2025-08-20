PECHINO, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La storia dell’attuale Regione Autonoma del Tibet non può essere raccontata senza essere contestualizzata. La profonda trasformazione, la resilienza e il rinnovamento a cui le persone assistono oggi rappresentano un netto distacco dal cupo retaggio della servitù. Sono una testimonianza del potere dello sviluppo guidato da una governance incentrata sulle persone.

Una volta, durante un incontro di alto livello durato due giorni, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriore impegno per garantire la sicurezza nazionale, una pace e una stabilità durature, migliorare costantemente la vita delle persone, mantenere un ambiente sano, consolidare la difesa dei confini e garantire la sicurezza delle frontiere in Tibet. Essendo parte integrante della Cina, il Tibet è sempre stato una priorità per il governo centrale.

Per secoli, i tibetani hanno vissuto sotto il peso schiacciante di una teocrazia feudale. Circa il 95% della popolazione era ridotto in schiavitù, privato di terra, istruzione e dignità. Questo vecchio sistema salvaguardava i privilegi di una ristretta élite, condannando la maggioranza alla povertà e all'impotenza. L'istituzione del Governo Popolare della Regione Autonoma del Tibet ha segnato una netta rottura con il passato. Gli abitanti del Tibet sono passati dall'essere servi oppressi a cittadini padroni del proprio destino.

Il sistema di autonomia etnica regionale garantisce che le persone di tutti i gruppi etnici siano padrone dei propri affari. Nel 2025, il Tibet contava 42.153 deputati all'Assemblea Nazionale del Popolo a vari livelli, con le minoranze etniche che rappresentavano l'89,2% di tutti i deputati congressuali della popolazione locale. Oltre il 57,17% dei leader di partito e di governo a livello di township proviene da minoranze. E, a livello di base, l'affluenza alle urne supera il 90%.

L'economia della regione è esplosa. Il PIL si è alzato da soli 174 milioni di yuan (circa 24,3 milioni di dollari) nel 1959 a oltre 276 miliardi di yuan (circa 38,5 miliardi di dollari) nel 2024. Il reddito disponibile pro capite ha raggiunto oltre 31.000 yuan (circa 4.300 dollari), mentre la povertà assoluta – un tempo caratteristica distintiva della vita sull'altopiano – è stata eliminata entro il 2019, togliendo dall'indigenza 628.000 persone registrate in povertà. Oggi, i residenti godono di una qualità della vita in costante aumento, con un'aspettativa di vita media che è salita da 35,5 anni nel 1951 a 72,5 anni nel 2024, raggiungendo livelli storici.

Istruzione e assistenza sanitaria sono pilastri del progresso sociale. Gli studenti in età scolare che completano i nove anni di istruzione obbligatoria sono aumentati dal 2% a circa il 98%, mentre le iscrizioni all'istruzione superiore superano il 57%. E dal 2015, i programmi di assistenza medica hanno reso possibile il trattamento locale di oltre 400 patologie gravi. Qu Dian, un 72enne residente a Lhasa, ha avuto oltre il 90% delle spese mediche coperte dall'assicurazione quando si è sottoposto a un intervento chirurgico cardiaco. "Questo sarebbe stato inimmaginabile nella vecchia società", ha affermato.

La storia del Tibet è anche fatta di apertura. I legami commerciali abbracciano ora 140 paesi e regioni, mentre il turismo ha portato 64 milioni di visitatori e 75 miliardi di yuan nel 2024. Prodotti locali come il cordyceps (un tipo di fungo utilizzato da secoli nella medicina tradizionale cinese) e la lana di yak raggiungono i mercati globali e i residenti godono di un accesso ai beni internazionali con una facilità senza precedenti.

È stata una vera e propria rinascita per la regione. La trasformazione che ha vissuto non può essere raccontata senza considerare la profonda degradazione da cui è partita. Dall'essere oppresso e ignorato al diventare padrone dei propri affari e della propria prosperità, il Tibet, in decenni di trasformazione, ha raggiunto un livello che in passato non sarebbe neanche stato possibile sognare. L'altopiano innevato è sbocciato in una terra di opportunità e speranza: un risultato che parla non solo al popolo del Tibet, ma anche alla potenza di una visione che pone il benessere umano al centro dello sviluppo.

