Champions League – PSG a caccia dell’impresa a Barcellona. Morata, primo marcatore a 5,50 su Sisal.it, punta il Borussia

Roma, 15 aprile 2024 – A caccia di un’impresa. Il PSG di Luis Enrique, che torna a casa nella “sua” Barcellona, dopo la sconfitta dell’andata al Parco dei Principi, prova a ribaltare il risultato e prendersi la semifinale di Champions League. Sul versante opposto, i blaugrana di Xavi, dati più volte per spacciati nel corso della stagione, vogliono proseguire nel cammino europeo. Gli esperti Sisal ritengono il Barcellona favorito a 2,15 contro il 2,90 del PSG mentre si sale a 3,75 per il pareggio. Catalani avanti anche nel passaggio turno, 1,30 contro 3,50 dei francesi. L’ipotesi supplementari si gioca a 5,00 mentre una soluzione ai rigori pagherebbe 11 volte la posta. La formazione parigina, nei sette precedenti in terra catalana, ha racimolato solo una vittoria a fronte di quattro sconfitte. Si preannuncia una gara bella e spettacolare dove la Combo Goal + Over 2,5 appare probabile vista la quota di 1,57. Non è da escludere un Ribaltone, dato a 5,50, al pari di un goal dalla panchina, offerto a 2,50. I protagonisti più attesi, Roberto Lewandowski e Kylian Mbappé, sono rimasti a secco nella gara di andata e sono decisi a rifarsi: la rete del bomber polacco è data a 2,25, quella del funambolo francese a 2,00.

Non meno appassionante, e incerta, si presenta la seconda sfida dei quarti di finale dove Borussia Dortmund e Atletico Madrid si ritrovano a distanza di soli 6 giorni. I padroni di casa, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,20 contro il 3,00 dei Colchoneros mentre si sale a 3,50 per il pareggio. Si ribalta tutto, invece, per il passaggio turno con gli spagnoli avanti, a 1,45 rispetto al 2,75 giallonero, per un posto tra le migliori quattro d’Europa: un dato che si spiega in virtù della vittoria di misura, all’andata, da parte dei ragazzi di Simeone. La sfida potrebbe protrarsi oltre il novantesimo: così una soluzione ai supplementari si gioca a 4,25, quella ai rigori raddoppia la quota fino a 8,50. Sarà una sfida caratterizzata dall’intensità e dai colpi a sorpresa: un rigore è offerto a 2,85, un intervento del VAR a 3,25 mentre un gol di testa è dato a 3,50. Anche nella gara tra Borussia e Atletico sono tanti i protagonisti atteri: Alvaro Morata, primo marcatore a 5,50, vuole trascinare i biancorossi di Spagna al turno successivo e spera nell’aiuto di Antoine Griezmann, gol o assist a 1,78. I padroni di casa si affidano sia a Niclas Füllkrug, in quota a 2,75, 13 reti stagionali, che a Marco Reus: il vecchio leone, a quasi 35 anni, vuol dimostrare ancora tutta la sua classe e vederlo nel tabellino dei marcatori si gioca a 4,00.

