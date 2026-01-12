Changhong presenta soluzioni smart home basate sull'IA alla CES 2026

LAS VEGAS, STATI UNITI - Media OutReach Newswire - 12 gennaio 2026 - L'International Consumer Electronics Show del 2026 (CES 2026) ha aperto le porte a Las Vegas il 6 gennaio, riunendo aziende leader globali di tecnologia. Come un barometro delle tendenze dell'industria, il CES mette in evidenza i rapidi progressi nell'elettronica di consumo. Quest'anno Changhong ha presentato una nuova linea di elettrodomestici basata sull'IA all'insegna dell'idea "AI Technology + Human-Centric Design" nella quale si fondono intelligenza avanzata e identità di design distintivo.

Changhong sta accelerando l'integrazione dell'IA in tutto il suo programma di dispositivi domestici. Le serie IA ispirate al panda uniscono questo simbolo culturale cinese che gode di grande popolarità a capacità di IA, utilizzando interazione antropomorfica, sensoristica ambientale e controllo adattivo per ricreare un'esperienza utente intuitiva in modo naturale e piacevole. Il televisore IA presenta l'intelligente "Panda Xiaobai" che offre interazione per tutta la giornata. Come complemento il frigorifero IA impiega un controllo dell'umidità su base cloud per mantenere gli alimenti in una speciale camera di freschezza, mentre il condizionatore IA fornisce una piacevole esperienza adattiva di raffrescamento che ricorda una brezza naturale. L'ecosistema viene completato da una lavatrice IA che impiega cicli di lavaggio ad azione tripla per una cura efficiente dei tessuti. Unendo la tecnologia quotidiana con calore umanistico, Changhong mira a creare esperienze di smart home che si mostrino più intuitive e coinvolgenti dal punto di vista emotivo.

Changhong ha inoltre presentato diverse realizzazioni pionieristiche: il televisore RGB a MiniLED da 100pollici vanta un profilo estremamente sottile, un display antiriflesso e una performance audiovisiva immersiva. Il tutto viene completato da modelli su larga scala basati sull'intelligenza artificiale all'avanguardia nel settore, quali ad esempio DeepSeek per un'interazione vocale potenziata. Il condizionatore dell'aria AI Air Manager 360° va oltre il controllo della temperatura e offre anche una gestione della qualità dell'aria, imparando le abitudini dell'utente per ottimizzare il comfort e l'efficienza energetica. Il frigorifero full-space impiega algoritmi IA per la freschezza nella conservazione degli alimenti e un controllo della temperatura con sistema duale per evitare non solo le sue fluttuazione, ma anche che gli odori si mescolino fra di loro. La lavasciuga IA identifica in modo intelligente i tipi di tessuti e adegua automaticamente i programmi di lavaggio.

Changhong presenta un ecosistema smart home olistico progettato sulla base dell'esperienza dell'utente, potenziando ulteriormente la propria visibilità e la propria presenza sullo scenario internazionale della smart home. Sulla base della strategia di branding globale "Technology + Sports", la marca ha sviluppato una rete che comprende ricerca e sviluppo, produzione, prodotti e servizi anche in altri continenti. Grazie alla percezione intelligente, all'interazione naturale e a un coordinamento a scenari multipli, gli elettrodomestici IA forniscono un'esperienza domestica di grande comodità che riflette la visione d'avanguardia dell'azienda nel settore dello smart living.

Tramite la fusione di innovazione IA e di design vivace, Changhong sta creando una presenza globale della marca ben definita, fornendo soluzioni di smart home che entrano in risonanza con gli utenti di tutto il mondo sia a livello emotivo che tecnologico.

