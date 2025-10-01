CJ BIO presenta soluzioni convenienti per migliorare la qualità della carne in Europa

FRANCOFORTE SUL MENO, Germania, 1 ottobre 2025/PRNewswire/ -- In un contesto che vede l'industria europea della lavorazione della carne affrontare crescenti pressioni sui costi e una domanda sempre maggiore di prodotti con etichetta pulita, più sani e trasparenti, CJ BIO posiziona il proprio portafoglio TasteNrich® come risposta innovativa per le aziende che affrontano queste sfide.

Secondo Mordor Intelligence (2025), il mercato europeo della lavorazione e della stagionatura della carne è sottoposto a una "doppia pressione", dovuta all'aumento dei costi delle materie prime e a requisiti di formulazione più severi. Il settore dei condimenti, valutato in 9,7 miliardi di dollari USA, si espande a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l'8% (Future Market Insights, 2025), con un chiaro spostamento verso miscele a prezzi piu´ accessibili e con etichetta pulita che capaci sia di migliorare il sapore, che la consistenza. In particolare, le dichiarazioni di etichetta pulita compaiono ormai nel 35% dei lanci di prodotti alimentari europei, con formulazioni trasparenti e prive di allergeni che si stanno rapidamente imponendo come fattori di acquisto decisivi (Innova Market Insights, 2025).

"Ai produttori di tutta Europa viene chiesto di fare di più con meno", ha affermato Sun Woong Kim, responsabile della divisione Taste & Nutrition Business di CJ BIO Europe. "Ridurre i fosfati mantenendo inalterati resa, sapore e consistenza non è più un'opzione: è il nuovo standard competitivo. Ed è proprio qui che le nostre soluzioni TasteNrich® apportano valore."

TasteNrich®: due soluzioni comprovate per performance convenienti

TasteNrich® VMEET MB01 – Un esaltatore del sapore di carne con etichetta pulita, offre autentica sapidita´ a un costo ottimizzato. Specificamente progettato per esaltare il sapore della carne nelle note medie, VMEET MB01 rappresenta un'alternativa economica ai tradizionali esaltatori umami, senza compromettere la profondità del sapore. Privo di allergeni comuni, risponde perfettamente alla richiesta del mercato europeo di formulazioni trasparenti e con etichetta pulita.

TasteNrich® HYBIND – Un'alternativa naturale al fosfato sviluppata per aiutare i produttori a ridurre o sostituire il fosfato senza sacrificare la funzionalità, incrementando al contempo l'esperienza gustativa complessiva. HYBIND migliora la capacità di ritenzione idrica, la stabilità della consistenza e il posizionamento con etichetta pulita, consentendo ai produttori di realizzare prodotti a base di carne più naturali e graditi ai consumatori.

Generare valore in un mercato competitivo

Poiché l'efficienza dei costi è ormai un fattore decisivo per i trasformatori su larga scala, le innovazioni che garantiscono una resa e un sapore migliori e, al contempo riducono gli additivi, si stanno imponendo come migliori proposte di valore nel settore della carne B2B (FoodIngredientsFirst, 2024). Il portafoglio TasteNrich® della CJ BIO risponde proprio a queste esigenze e offrendo soluzioni convenienti e orientate alle prestazioni che soddisfano le aspettative normative e dei consumatori in continua evoluzione in Europa.

"CJ BIO si impegna a fornire alle aziende europee di trasformazione della carne gli strumenti per rafforzare la propria competitività, combinando l'innovazione scientifica con l'efficienza dei costi pronta per il mercato", ha affermato Sun Woong Kim, responsabile della divisione Taste & Nutrition Business di CJ BIO Europe. "TasteNrich® è più di un ingrediente: è un soluzione per una crescita sostenibile".

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni convenienti visitare la pagina [https://cjbio.net/en/taste_savory_insight/cost-effective-solutions-for-european-meat-quality]

Una maggior presenza a Gulfood Manufacturing 2025CJ BIO presenterà il suo portfolio anche a Gulfood Manufacturing 2025 a Dubai, il principale evento della regione dedicato alla tecnologia alimentare e delle bevande. Con il tema "Your Choice of Taste Experience, From Foundation to Edge" (La vostra scelta dell'esperienza gustativa, dal livello di base fino a quelli finali), CJ BIO presenterà le sue soluzioni di punta: TasteNrich® VMEET MB01 come esaltatore di sapidità naturale per la carne, TasteNrich® SOLUTION UF02 per l'aumento naturale dell'umami e CJ TIDE® nucleotidi n. 1 al mondo. Insieme, queste soluzioni consentono ai produttori di ottenere sia l'efficienza dei costi che un gusto autentico. Per ulteriori informazioni su CJ BIO o per programmare un incontro in occasione di Gulfood Manufacturing 2025 visitare la pagina [https://online.cjbio.net/gfm-2025-cj-bio-meeting-booking].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782660/Cost_Effective_Solutions_Elevate_Meat_Quality_Europe.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2651394/CJ_Bio_LPR_Logo.jpg

