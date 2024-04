Claudio e Roberto Frasson, Dieta MiNu Lifestyle: il Bestseller su come raggiungere il benessere psicofisico in modo personalizzato

Milano, 09.04.2024 – Prendersi cura di sé stessi e del proprio stato di benessere non è sempre facile. Quello che tuttavia molti non sanno è che per raggiungere il massimo dei risultati sono due gli elementi la cui combinazione fa davvero la differenza: un’alimentazione sana e un percorso di health coaching personalizzato.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare una forma psicofisica ideale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Claudio e Roberto Frasson “DIETA MINU LIFESTYLE. Trasforma La Tua Vita Con Dieta MiNu e l’Health Coaching” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della propria vita, tanto dal punto di vista fisico che mentale.

“Il nostro libro è una guida completa e appassionante dedicata al mondo della micronutrizione. Offre una panoramica approfondita su come migliorare la propria salute e il proprio benessere personale attraverso una corretta alimentazione e l'accompagnamento di un health coach” afferma Claudio Frasson, autore del libro. “Con linguaggio chiaro e dritto al punto, il manuale esplora le basi della micronutrizione, fornendo consigli pratici e strategie semplici per adottare una dieta equilibrata. Inoltre, mostra come raggiungere i propri obiettivi di salute e felicità attraverso un percorso di health coaching personalizzato. Stiamo parlando di un'opera informativa e di grande ispirazione, finalizzata a trasformare la propria vita attraverso la conoscenza e l'azione” conclude Roberto Frasson, co-autore.

Dopo aver assorbito le conoscenze e gli strumenti condivisi nelle pagine del libro, è fondamentale che il lettore metta subito in pratica ciò che ha appreso nel corso della lettura. La chiave sta quindi nell'azione immediata. Secondo Claudio e Roberto Frasson, con impegno, determinazione e la fiducia nelle proprie capacità è infatti possibile avviare un processo di trasformazione personale che porterà al massimo dei risultati.

“Claudio e Roberto Frasson hanno deciso di scrivere questo libro in quanto credono profondamente nell’importanza di una vita sana e nel potere trasformativo della nutrizione. Dieta MiNu e l'Health Coaching sono strumenti straordinari per raggiungere una vita equilibrata e felice” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso questo manuale, gli autori ispirano gli altri a intraprendere il proprio viaggio verso la salute e il benessere, offrendo consigli pratici su come migliorare la propria alimentazione. Corretto dire che la Dieta MiNu®, associata ad un percorso di Health Coaching personalizzato, sono il giusto connubio per una vita piena di soddisfazioni”.

“Abbiamo deciso di affidarci a Giacomo Bruno perché ci ha profondamente impressionato la sua dedizione all’eccellenza nella pubblicazione di libri” conclude Roberto Frasson, autore del libro. “Il team Bruno Editore non si limita a pubblicare un libro, ma si impegna in modo incrollabile anche nella creazione della migliore strategia di marketing finalizzata a raggiungere più persone possibili”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3PdXCFc

Il dottor Claudio Frasson è una figura di spicco nell’ambito della nutrizione, con una carriera che abbraccia decenni di straordinario impegno. Nato a Venezia nel 1968, ha dedicato la sua vita alla medicina, diventando un’autorità nello studio dei micronutrienti. La sua eccezionale formazione medica, con specializzazioni in chirurgia generale e medicina generale e Master di 2 Livello in Nutrizione, lo ha reso un rinomato chirurgo micronutrizionista. Nel 2016, ha fondato Dieta MiNu®, un programma rivoluzionario che utilizza la micronutrizione nella gestione della salute e del benessere, dimostrando il suo impegno costante nel migliorare la vita delle persone. La sua influenza si è estesa a livello internazionale, presentando Dieta MiNu® in conferenze internazionali e contribuendo all’educazione superiore come professore a contratto presso l’Università Degli Studi di Padova dal 2013. Il dottor Frasson è un ispiratore e un innovatore, che ha influenzato positivamente la salute di individui, famiglie e comunità in Italia e all’estero. Sito web: https://www.dietaminu.it

Roberto Frasson, nato a Venezia nel 1973. Health, Life & Business Coach Professionista, socio iscritto all’Associazione Coaching Italia (ACoI), imprenditore, allenatore di nuoto. Da sempre interessato al benessere, alla motivazione e alla crescita personale e professionale. L’esperienza nel settore economico-commerciale lo ha portato a gestire e implementare importanti progetti, essendosi occupato per molti anni di consulenza, formazione e management. Curioso per natura, amante della conoscenza e del pensiero indipendente, appassionato di letture umanistiche, giuridiche, economiche e sociali. Da gennaio 2020 aiuta le persone a migliorare la loro salute e il loro benessere attraverso il supporto finalizzato ad individuare un piano d’azione personalizzato, così da sostenere un cambiamento positivo dello stile di vita. Ama scrivere e dialogare portando il suo interlocutore ad una profonda autoanalisi, ad una completa conoscenza di sé stesso e di ciò che desidera realmente, al fine di arrivare ad uno status di crescita personale continua, incentivandolo ad avere sempre fame di ambizione e sete di successo. Sito web: https://www.robertofrasson.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it