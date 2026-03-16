Con Moby e Tirrenia per la festa del papà il secondo passeggero ha il cento per cento di sconto

Milano, 16.03.2026 –Con Moby e Tirrenia raddoppia la Festa del Papà.

Chi prenota un viaggio per Sardegna e Corsica da oggi a giovedì ottiene infatti il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero per un adulto che viaggia in compagnia di un bambino da 4 a 11 anni o di un secondo adulto pagante.

Lo sconto sarà applicato in automatico sulla tariffa passaggio ponte del secondo passeggero adulto per biglietto, al netto di tasse, EU ETS, diritti e competenze, salvo disponibilità di posti riservati all’iniziativa. E, come sempre, è ovviamente possibile acquistare contestualmente anche eventuali cabine o poltrone.

La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi al 19 marzo per partenze Moby per Sardegna e Corsica da oggi al 31 dicembre 2026 (esclusa la linea fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio e viceversa), e per partenze Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre 2026.

La promozione, come sempre, è cumulabile con le altre offerte di Moby e Tirrenia, a partire dal buono sconto del 20 per cento sul viaggio successivo.

Ma per questa Festa del Papà lo sconto del 100 per cento sul secondo passeggero è solo l’ultima delle sorprese riservate da Moby e Tirrenia, a partire dal network di rotte per le più belle spiagge di Sardegna e Corsica, con viaggi diurni e notturni, e dai servizi di bordo unici.

Un’attenzione particolare è sempre riservata alla ristorazione, all’insegna di freschezza, stagionalità e leggerezza su tutte le navi. E su Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, un intero ponte è riservato alla ristorazione, con preparazioni a vista, come uno show cooking galleggiante, un nuovo caseificio a bordo che prepara “in diretta” le mozzarelle e casse automatiche e robottini che aiutano il personale a sparecchiare, senza sostituirlo, velocizzando il servizio.

In più sulle navi della flotta, a partire da Moby Aki, Moby Wonder, Moby Fantasy e Moby Legacy, c’è il wi-fi free per navigare, anche in rete, in mezzo al mare, e i maxischermi per assistere ai propri sport preferiti e ai Mondiali di calcio.

Con Moby e Tirrenia la Festa del Papà dura tutto l’anno.

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