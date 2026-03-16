circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Con Moby e Tirrenia per la festa del papà il secondo passeggero ha il cento per cento di sconto

Con Moby e Tirrenia per la festa del papà il secondo passeggero ha il cento per cento di sconto
16 marzo 2026 | 12.52
LETTURA: 2 minuti

Milano, 16.03.2026 Con Moby e Tirrenia raddoppia la Festa del Papà.

Chi prenota un viaggio per Sardegna e Corsica da oggi a giovedì ottiene infatti il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero per un adulto che viaggia in compagnia di un bambino da 4 a 11 anni o di un secondo adulto pagante.

Lo sconto sarà applicato in automatico sulla tariffa passaggio ponte del secondo passeggero adulto per biglietto, al netto di tasse, EU ETS, diritti e competenze, salvo disponibilità di posti riservati all’iniziativa. E, come sempre, è ovviamente possibile acquistare contestualmente anche eventuali cabine o poltrone.

La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi al 19 marzo per partenze Moby per Sardegna e Corsica da oggi al 31 dicembre 2026 (esclusa la linea fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio e viceversa), e per partenze Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre 2026.

La promozione, come sempre, è cumulabile con le altre offerte di Moby e Tirrenia, a partire dal buono sconto del 20 per cento sul viaggio successivo.

Ma per questa Festa del Papà lo sconto del 100 per cento sul secondo passeggero è solo l’ultima delle sorprese riservate da Moby e Tirrenia, a partire dal network di rotte per le più belle spiagge di Sardegna e Corsica, con viaggi diurni e notturni, e dai servizi di bordo unici.

Un’attenzione particolare è sempre riservata alla ristorazione, all’insegna di freschezza, stagionalità e leggerezza su tutte le navi. E su Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, un intero ponte è riservato alla ristorazione, con preparazioni a vista, come uno show cooking galleggiante, un nuovo caseificio a bordo che prepara “in diretta” le mozzarelle e casse automatiche e robottini che aiutano il personale a sparecchiare, senza sostituirlo, velocizzando il servizio.

In più sulle navi della flotta, a partire da Moby Aki, Moby Wonder, Moby Fantasy e Moby Legacy, c’è il wi-fi free per navigare, anche in rete, in mezzo al mare, e i maxischermi per assistere ai propri sport preferiti e ai Mondiali di calcio.

Con Moby e Tirrenia la Festa del Papà dura tutto l’anno.

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Contatti:
Ufficio Stampa Moby
Massimiliano Lussana
massimiliano.lussana69@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festa del Papà sconto passeggero tariffa viaggio
Vedi anche
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza