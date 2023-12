Antonio Banderas "ossessionato" dalla nuova canzone di Natale, nuova registrazione di 'God Save the King' ad Abbey Road, con il video che raggiunge un milione di visualizzazioni su YouTube

LONDRA, 29 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Antonio Banderassi è dichiarato "ossessionato" dal ritmico mashup di classiche canzoni natalizie 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town', aggiungendo "Non potrai che adorarlo!". L'attore e regista di fama mondiale, noto per film quali 'Dolor y gloria', 'La maschera di Zorro', 'Philadelphia', 'Evita', 'C'era una volta in Messico' e molti altri ancora, ha postato i suoi commenti su tutte le sue piattaforme social che usa.

ANTONIO BANDERAS SU INSTAGRAM: https://www.instagram.com/antoniobanderas/?hl=en

PER ACQUISTARE / ASCOLTARE IN STREAMING LA CANZONE https://slinky.to/SilentNightSantaClaus

Il video ha raggiunto un milione di visualizzazioni su YouTube e il 'Re delle musiche natalizie' David Foster [16 Grammy, produttore di quattro di tutti gli album di Natale di sempre diventati best seller] ha dato il suo verdetto sulla canzone, definendo Trickster "una boccata d'aria fresca".

Oltre a questo successo, Trickster - il cantante e imprenditore austriaco nato a Linz - realizzerà un omaggio per Re Carlo III quando diventerà il primo artista non inglese a registrare l'inno nazionale britannico 'Dio salvi il re' con un'incisione prenotata nel mese di gennaio nello studio di Abbey Road. La versione di Trickster sarà arrangiata da Callum Au ed eseguita dalla Royal Philharmonic Orchestra con l'accompagnamento del St Paul's Boys Choir.

'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' ha conquistato i cuori di tantissime persone in tutto il mondo; attualmente viene trasmesso alla radio in 48 Paesi. Si è piazzato al settimo posto nella classifica delle registrazioni natalizie globali di iTunes e questa settimana promette di figurare nell'elenco US Hot 100! Figura nella classifica Top 40 in Spagna, mentre in Belgio ha occupato il secondo e il terzo posto nella classifica delle registrazioni delle Feste di Spotify.

La musica di Trickster esprime emozioni genuine. Un artista eclettico, che crea nei generi rock, pop, swing ed electro, Trickster lavora negli spazi migliori, con le persone migliori, per dare vita alle sue creazioni in modo ottimale. 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' esce sulla scia di 'Still Kicking', che è stato trasmessa per radio in tutto il mondo.

Trickster è inoltre lieto di annunciare che il suo album di esordio uscirà nel 2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2308519/Trickster.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2274136/Trickster_Logo.jpg

