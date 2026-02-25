25 febbraio 2026 – Roma – Raccontare il passaggio epocale dal mondo analogico all’era dell’intelligenza artificiale attraverso lo sguardo di chi lo ha vissuto in prima persona. È questo il cuore di Dall’Analogico al Digitale: mezzo secolo di rivoluzione tecnologica vissuta in prima persona, il nuovo libro di Fabrizio Cannatelli, autore e fondatore del portale Informarea.it.

Il volume accompagna il lettore lungo cinquant’anni di trasformazioni: dai primi computer domestici, i floppy disk e i modem analogici, fino alla diffusione globale di Internet, dei social network, degli smartphone e dell’intelligenza artificiale. Non si tratta di una semplice ricostruzione tecnica, ma di un racconto che intreccia memoria personale, cambiamenti culturali e riflessione critica sul presente.

«Abbiamo assistito alla più grande rivoluzione della storia moderna», afferma Cannatelli. «Ma il vero progresso non è solo adottare nuove tecnologie: è imparare a comprenderle e governarle consapevolmente, mantenendo al centro il giudizio umano».

Il libro si rivolge sia a chi ha vissuto il mondo prima della connessione permanente, sia alle nuove generazioni che desiderano comprendere com’era la vita prima degli smartphone e dell’iper-digitalizzazione. Un ponte tra generazioni che invita a riflettere su ciò che è stato guadagnato, ma anche su ciò che rischia di andare perduto.

Attraverso uno stile chiaro e divulgativo, Dall’Analogico al Digitale restituisce il senso dello stupore che ha accompagnato ogni passaggio epocale: dall’arrivo del primo PC in casa fino all’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

L’opera sarà presentata anche nell’ambito di iniziative culturali legate all’editoria nazionale, tra cui il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026.

Inoltre, il libro e il suo autore sono stati selezionati per essere inclusi nel volume 100 Autori d’Italia 2026, una raccolta che celebra la creatività e la forza espressiva della letteratura italiana contemporanea, riunendo i testi di cento scrittori e poeti scelti dalla Direzione editoriale per rappresentare l’eccellenza narrativa e poetica del nostro Paese.

