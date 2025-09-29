Dieci anni di “Una Stanza per un Sorriso”: un cammino di amore, prevenzione e rinascita

Bari, 29/09/2025 - Dieci anni fa nasceva un sogno, diventato poi una realtà concreta: “Una Stanza per un Sorriso – ODV”, l’associazione che dal 2015 si prende cura delle donne in trattamento oncologico, offrendo sostegno, prevenzione e – soprattutto – dignità e speranza.

In questo decennio, partendo da Altamura e con sedi in Sicilia, Piemonte, Lazio e Veneto, l’associazione guidata dalla presidente Rosanna Galantucci ha saputo farsi spazio come presidio di umanità e di cura. Non solo accanto alle pazienti, ma anche nella comunità, sensibilizzando sul valore della prevenzione e dell’ascolto.

Come una rete di cuore e professionalità, dietro ai sorrisi ridonati ci sono molteplici professionisti, medici, nutrizionisti, estetiste, parrucchiere, psicologi, coach e volontari. Una squadra che lavora gratuitamente per accompagnare le donne nel difficile percorso chemioterapico, aiutandole a sentirsi ancora belle, forti, vive.

Tra le iniziative più note spiccano la “Banca del Capello” e il Progetto Sansone, che trasformano le donazioni di capelli in parrucche di alta qualità da donare a donne e bambine che affrontano la perdita dovuta alle terapie. Grazie a convenzioni con vari Istituti Sanitari, centri sportivi, scuole e realtà associative, la rete di solidarietà si è fatta sempre più ampia e inclusiva.

In questi anni, un traguardo significativo è stato raggiunto con l’Ambulatorio Mobile, presentato nel 2023, un vero gioiello tecnologico itinerante che porta screening senologici e ginecologici direttamente sul territorio, simbolo di un futuro in cui la diagnosi precoce raggiunge ogni donna e non solo, senza barriere né limiti.. “Grazie a molteplici convenzioni con le Asl del territorio e soprattutto all’instancabile impegno dei medici volontari, sono state effettuate molte visite e di questo non possiamo che esserne fieri” – Affermano i soci della OdV.

Neppure la pandemia da Covid-19 ha fermato la missione: i volontari hanno continuato a esserci, trasformando le difficoltà in occasioni per rafforzare la rete. E oggi, al suo decimo anniversario dalla fondazione, “Una Stanza per un Sorriso” non è solo un’associazione, ma un luogo simbolico di rinascita.

“Una Stanza per un Sorriso” oggi celebra dieci anni non come un traguardo, ma come una promessa: continuare ad essere rifugio, voce e carezza, laddove la malattia toglie certezze. Perché la vera vittoria non è solo guarire, ma ritrovare il coraggio di sorridere anche nella fragilità e, in dieci anni questa associazione ha insegnato a tutti che la rinascita è sempre possibile, se condivisa.

“Una Stanza per un Sorriso” continuerà a lavorare per portare sorrisi, informazione e cura, con la stessa passione che ha animato i primi passi.

Come ricorda spesso la presidente Galantucci: «La bellezza che doniamo non è solo estetica, ma è la forza di sentirsi sé stesse anche nella fragilità».

Ci sono sorrisi che non nascono dalla leggerezza, ma dalla forza di chi ha attraversato la tempesta. È lì che la bellezza diventa resistenza, ed è lì che Una Stanza per un Sorriso ha scelto di abitare, da dieci anni, per ricordarci che la vita, anche nella fragilità, merita sempre di essere celebrata.

Contatti per la stampa:

UNA STANZA PER UN SORRISO

Piazza Zanardelli 20,

Altamura 70022

CF 91121240724

stanzadelsorriso@gmail.com

https://www.unastanzaperunsorriso.it/

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.