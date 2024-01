Dottor Gianni Furio: “Per il mondo dell’impresa decisivo un unico interlocutore sia per la parte tributaria che per la comunicazione ed il marketing”

Dottore Commercialista e Revisore a Mola di Bari, Furio spiega l’importanza di una consulenza a 360 gradi per raggiungere al meglio gli obiettivi di crescita dell’impresa

Mola di Bari, 31 gennaio 2024. Il mondo dell’impresa affronta quotidianamente una serie di sfide in ambito fiscale, nella gestione economica, finanziaria e delle risorse umane, ma anche nella comunicazione e marketing. Aspetti che rischiano di distogliere i titolari d’azienda dal loro ruolo, rappresentato da una visione principale: il successo della propria realtà imprenditoriale. “In questo contesto diviene decisivo per le aziende il supporto di un unico referente capace di accompagnare i titolari d’impresa nei vari aspetti gestionali e decisionali, uniformando e coordinando gli obiettivi nei vari settori”, spiega il Dottor Gianni Furio, titolare, da oltre un ventennio, a Mola di Bari di uno studio tributario con competenze variegate che prevedono, tra le altre, anche il marketing e la comunicazione. La mentalità di Furio e del suo team è quella di andare in supporto alle imprese del territorio, sgravandole principalmente dalle incombenze sul fronte fiscale. Ma l’attività aziendale non può fare a meno di una strategia di marketing e della divulgazione delle informazioni attraverso la comunicazione, motivo per il quale Furio offre consulenza per lo sviluppo ad hoc di un piano per il posizionamento corretto nel mercato di riferimento, capace di raggiungere al meglio la clientela. “È necessario per l’impresa avere ambizione e cognizione di causa nel marketing e nella comunicazione, elementi che stano accanto, divisi da un sottile confine, ma principali strumenti per farsi conoscere sul territorio”, evidenzia Gianni Furio. Una grande risorsa a disposizione delle aziende, che per raggiungere gli obiettivi possono interfacciarsi con un consulente unico, capace di supportare la visione del titolare d’impresa. “Un lavoro importante, fatto di fiducia ed empatia, di affidabilità ed adeguatezza. Non si può affidare un ruolo di tale portata senza avere un rapporto dall’alto valore aggiunto tra consulente e titolare d’impresa”, spiega il Dottor Furio. Fin dall’apertura del suo studio, Furio ha fondato i lavori della sua attività sulla fidelizzazione della clientela, importante elemento che ha permesso lo sviluppo della fiducia da parte degli imprenditori locali verso il professionista. “Il mio desiderio ed il nostro obiettivo è sempre stato quello di alleggerire gli imprenditori dalle varie preoccupazioni, permettendo loro di concentrarsi sul successo dell’azienda e sul benessere dei dipendenti e, soprattutto, contribuendo allo sviluppo delle imprese nel nostro magnifico ed amato territorio”.

CONTATTI: https://www.linkedin.com/in/gianni-furio-42595730/