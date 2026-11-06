e-Crime Bureau e Smart Africa stringono una partnership strategica per la cybersecurity, segnando un nuovo passo nell’espansione internazionale dell’azienda

COMO, ITALIA / DUBAI, EAU / ACCRA, GHANA - African Media Agency - 6 novembre 2026 - e-Crime Bureau, società di consulenza in cybersecurity certificata ISO/IEC 27001 e il Segretariato di Smart Africa hanno siglato un Memorandum d’intesa (MoU) per favorire l’innovazione nel settore della sicurezza informatica e promuovere lo sviluppo di competenze specialistiche in tutto il continente africano.

L’intesa, siglata il 2 novembre 2026 ad Accra in occasione della 15ª edizione di Africa Internet Governance Forum (AfIGF), prevede una collaborazione strategica basata su tre pilastri: persone, processi e tecnologia.

La sede europea di e-Crime Bureau in Como avrà un ruolo attivo nell’attuazione del Memorandum d’intesa, favorendo lo sviluppo tecnologico, la ricerca e l’innovazione, la creazione di nuove partnership e la definizione di standard condivisi. Grazie alla rete di relazioni sviluppata in Italia e nei Paesi dell’Unione europea, la sede operativa europea favorirà il coinvolgimento di partner locali ed europei a sostegno delle iniziative previste dall’accordo.

In occasione della firma dell’accordo, Lacina Koné, Direttore generale e Amministratore delegato di Smart Africa, ha dichiarato: «La partnership con e-Crime Bureau rappresenta un’opportunità per consolidare le competenze in ambito cybersecurity e contribuire a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture digitali critiche in tutto il continente».

L’accordo arriva in una fase di riorganizzazione e crescita internazionale di e-Crime Bureau, che sta consolidando la propria presenza attraverso sedi strategiche in Europa, Medio Oriente e Africa. Un percorso che fa leva su 15 anni di esperienza e punta a rafforzare il supporto offerto ai clienti nei diversi mercati internazionali.

L’hub europeo è impegnato nella promozione di standard e certificazioni, nella diffusione delle migliori pratiche in materia di regolamentazione e nello sviluppo di progetti di ricerca, innovazione e collaborazione tecnologica. Si occupa inoltre di coordinare le relazioni con i partner attivi nella cooperazione allo sviluppo. La sede di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, coordina lo sviluppo del business e la fornitura dei servizi, mentre quella di Accra, in Ghana, è dedicata alla valorizzazione dei talenti, alla formazione professionale e alla gestione operativa dei progetti.

Il Dr. Albert Antwi-Boasiako, Presidente esecutivo di e-Crime Bureau, ha dichiarato: «La crescita sui mercati internazionali e la collaborazione con Smart Africa rappresentano un nuovo capitolo nel percorso di sviluppo del Bureau. «Con le nostre sedi operative in Europa, Medio Oriente e Africa, creiamo un collegamento tra competenze, professionalità, esperienze e tecnologie, favorendo la condivisione di conoscenze e lo sviluppo di nuove sinergie».

La partnership unisce l’esperienza di Smart Africa nel settore della cybersecurity e il know-how di e-Crime Bureau, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e sviluppare nuove competenze in ambito di sicurezza informatica in tutta l’Africa, rafforzando al contempo le attività del Bureau nel continente.

Chi è e-Crime Bureau

e-Crime Bureau è una società di consulenza specializzata in cybersecurity, con una presenza consolidata in Europa, Medio Oriente e Africa. Mette a disposizione dei clienti competenze tecniche ed esperienza concreta per aiutarli a prevenire le minacce informatiche, affrontare tempestivamente i rischi e rafforzare nel tempo la propria sicurezza digitale. https://www.e-crimebureau.com/

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