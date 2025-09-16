È questo il futuro del turismo? Copenaghen riesce ad incentivare il 70% dei suoi visitatori a cambiare abitudini

COPENAGHEN, Danimarca, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copenaghen ha appena concluso la seconda edizione del programma di incentivazione CopenPay, il quale premia i turisti per le loro buone azioni. Un nuovo sondaggio rivela che 7 partecipanti su 10 al programma CopenPay lasciano la capitale danese con il desiderio di compiere più azioni positive una volta tornati a casa.

Copenaghen sta lanciando un nuovo tipo di turismo, che premia le buone azioni. Grazie all’innovativa iniziativa CopenPay, i visitatori possono ottenere esperienze gratuite partecipando ad attività quali la raccolta dei rifiuti, l’utilizzo della bicicletta, l’arrivo in treno o con veicoli elettrici e la partecipazione a workshop sulla biodiversità.

“Le persone sono più aperte alle nuove idee quando sono in vacanza e, con CopenPay, abbiamo dimostrato che i turisti non solo sono desiderosi di partecipare, ma anche motivati a portare a casa qualcosa di più di un selfie con la sirenetta: portano con sé nuove abitudini” afferma Rikke Holm Petersen, Responsabile della comunicazione e dei comportamenti presso Wonderful Copenhagen.

Le nuove abitudini sono i nuovi souvenir

Un recente sondaggio condotto tra gli utenti di CopenPay rivela che 7 partecipanti su 10 lasciano Copenaghen motivati a modificare il proprio comportamento quotidiano, dall’utilizzo più frequente della bicicletta alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti, fino alla raccolta di semi di fiori e alla promozione della biodiversità.

“Non si tratta semplicemente di visitare una città, ma di diventare parte di essa. E quando i visitatori lasciano Copenaghen con nuove abitudini, non possiamo che esserne estremamente felici” afferma Rikke Holm Petersen.

Noleggio di biciclette aumentato del 59%

La partecipazione a CopenPay è aumentata in modo significativo e il mezzo di trasporto preferito di Copenaghen, la bicicletta, ha avuto un ruolo di primo piano quest’estate, con un aumento del 59% dei noleggi di biciclette rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Tuttavia, l’attenzione non è rivolta esclusivamente ai numeri, ma anche alle esperienze immersive, dai laboratori artistici e sulla biodiversità alle attività di pulizia con il kayak e molte altre iniziative pensate per coinvolgere profondamente i visitatori.

“Molti viaggiatori sono alla ricerca di esperienze nuove e uniche che consentano loro di interagire con la destinazione piuttosto che di rimanere osservatori passivi. Li invitiamo a diventare parte integrante della nostra città” afferma Rikke Holm Petersen.

Con il 98% degli utenti soddisfatti e desiderosi di consigliare l’iniziativa, CopenPay sta dimostrando che i viaggiatori vogliono qualcosa di più di una semplice visita turistica passiva. I dati del sondaggio confermano che la motivazione principale per aderire a CopenPay è l’opportunità di vivere un’esperienza unica.

Questo è solo l’inizio di CopenPay

Dal lancio del progetto pilota, oltre 100 organizzazioni e destinazioni in tutto il mondo hanno manifestato interesse per CopenPay e alcune città in Germania, Paesi Bassi e Finlandia stanno già sviluppando le proprie versioni.

“Questo è solo l’inizio. I viaggiatori desiderano fare del bene e vorrebbero vedere iniziative come CopenPay anche nelle loro città, da Chicago a Sydney” racconta Rikke Holm Petersen.

Informazioni aggiuntive

Link utili Foto e video per la stampa CopenPay 2025 – comunicato stampa Sito web ufficiale di CopenPay

Referente: Giuseppe LiverinoSenior Manager – Stampa e Pubbliche Relazioni, Cellulare: +45 24346880E-mail: glv@woco.dkwonderfulcopenhagen.com visitcopenhagen.comNørregade 7B1165 Copenhagen KDanimarca

Una foto a corredo di questo annuncio è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f31b134-6d65-4eb6-8a75-3d60c4ddb474/it

Un video a corredo di questo annuncio è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44959714-39cb-457b-adde-690ee9c1373f/it

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.