Cambio al vertice di TEMSA

- Aslan Uzun è stato nominato rappresentante del Consiglio di Amministrazione e AD di TEMSA

ADANA, Turchia, 17 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Aslan Uzun nominato rappresentante del Consiglio di Amministrazione e AD di TEMSA, il maggior produttore turco di autobus e uno dei più grandi del mondo.

Aslan Uzun si è laureato in ingegneria meccanica alla Middle East Technical University ed ha cominciato la sua carriera nel 1988 con il gruppo Koç. Nei suoi 17 anni di carriera con Ford Otosan nel gruppo Koç, Uzun ha ricoperto la posizione di vice presidente di Ram Foreign Trade e direttore business development di TNT Logistics. E' diventato presidente di Ceva Logistics nel 2004, responsabile per Turchia, Grecia, Balcani, Egitto e Asia Centrale. Nel 2013 ha assunto la posizione di presidente in Toros Tarım seguita poi dai ruoli di direttore generale di Enerya e presidente del gruppo STFA Energy. Nella sua ultima posizione prima di entrare in TEMSA, è stato AD e presidente del Construction Group del gruppo STFA.