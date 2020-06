Xinhua Silk Road: Cina rurale rivitalizzata 2019 e 1° Forum sullo sviluppo agricolo e rurale BRI svolto ad Hangzhou

HANGZHOU, Cina, 4 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Il Chinese Rural Revitalizing 2019 e primo Forum sullo sviluppo agricolo e rurale della Belt & Road Initiative (Nuova via della seta) si è tenuto il 1° dicembre ad Hangzhou, capitale della provincia cinese orientale del Zhejiang.

Patrocinata dalla FAO, dall'Alleanza nazionale per l'innovazione nella scienza e tecnologia dell'agricoltura, dalla Società cinese di ingegneria agricola, dal China Economic Information Service (CEIS) dell'agenzia Xinhua, e due istituzioni accademiche dell'Università del Zhejiang, il forum ha attirato oltre 300 esperti di agricoltura e business leaders dei paesi della Belt and Road (B&R) per discutere della rivitalizzazione rurale e delle scelte dei percorsi di sviluppo sotto la Belt and Road Initiative (BRI), con temi come "riforma rurale", "agricoltura digitale", "finanza inclusiva", etc.

Il forum ha pubblicato un rapporto con il contributo del CEIS sulla promozione dell'integrazione nel settore e dello sviluppo di alta qualità nelle aree rurali della Cina. Il rapporto attesta il recente progresso di integrazione del settore nelle zone rurali della Cina e analizza i fattori che frenano l'attuale integrazione del comparto agricolo.

Il rapporto dice anche che la promozione dell'integrazione del comparto rurale sta nell'introdurre i moderni concetti di sviluppo industriale e modelli organizzativi nel settore agricolo, e nel promuovere l'integrazione settoriale nelle zone rurali per gettare solide fondamenta per far prosperare le aziende agricole.

Xu Yuchang, presidente del CEIS, ha detto che il rapporto è il risultato di un focus di lungo termine sulla rivitalizzazione e lo sviluppo rurali condotto dal CEIS. Ha anche rivelato che il CEIS non soltanto fornirà i suoi servizi per l'implementazione della strategia nazionale e lo sviluppo socio-economico locale ma continuerà anche a prestare grande attenzione e ad aiutare nella rivitalizzazione e prosperità rurali in futuro.

Le cooperative rappresentano una forza essenziale per la rivitalizzazione rurale, e coltivare nuove entità operative agricole e sviluppare operazioni diversificate nella dovuta scala è una strada inevitabile perché la Cina realizzi la modernizzazione agricola, secondo Sun Zhonghua, presidente della China Society of Cooperative Economics (CSCE).

La cooperazione tra governo e imprese alimenterà efficacemente lo sviluppo rurale, secondo gli esperti partecipanti al forum. Ad esempio, un'azienda del Zhejiang ha promosso la classificazione dei rifiuti domestici nelle zone rurali integrando operazioni e gestione in una piattaforma cloud, rendendo la classificazione dei rifiuti domestici rurali intelligente e standardizzata.