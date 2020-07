Industria agroalimentare, l'importanza di usare attrezzature a norma

Quando si maneggiano alimenti, di qualsiasi genere essi siano, è essenziale procedere con le diverse operazioni prestando estrema attenzione agli aspetti connessi all’igiene, alla sicurezza, alla qualità. Avvalersi delle corrette attrezzature alimentari può essere di fondamentale importanza per prevenire potenziali rischi per le persone e, al tempo stesso, muoversi nel pieno rispetto delle normative. Approfondiamo più da vicino questa tematica.

Mantova, 23 dicembre 2019. Chi lavora nell’industria agroalimentare lo sa bene: igiene, sicurezza e qualità sono tre parole chiave a cui è impossibile rinunciare se si vogliono offrire prodotti e servizi che diano un vero valore aggiunto alla propria clientela. Tre concetti che non sono solamente parole astratte, ma che nella quotidianità divengono dei veri e propri fari per coloro che operano avendo a cuore il benessere e la soddisfazione delle persone che hanno accordato la loro preferenza a quella determinata realtà imprenditoriale.

Nei delicati e preziosi passaggi che compongono il processo di lavorazione degli alimenti, un ruolo di primo piano è sicuramente svolto dai meccanismi che aiutano lo svolgimento stesso dei diversi step. Le attrezzature alimentari, infatti, si rivelano dei preziosi alleati, capaci di ottimizzare i processi, snellire e velocizzare le tempistiche operative e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi effettuati dal personale specializzato. A ben vedere tutti risultati significativi che possono incrementare la competitività dei servizi offerti.

La garanzia delle attrezzature alimentari IFT

Sebbene possa sembrare semplice individuare i giusti dispositivi, per essere sicuri della scelta e delle performance garantite è sempre consigliabile affidarsi a specialisti del settore. Una realtà che merita una menzione particolare è IFT, azienda che è riuscita a distinguersi dai suoi competitor come leader di categoria.

Un successo questo che è stato decretato da un mix più unico che raro capace di fondere in maniera speciale esperienza, professionalità, innovazione costante, attenzione al cliente e massima personalizzazione. Quest’ultimo punto, in particolare, mostra le potenzialità notevoli di questa proposta commerciale e spiega perché nel tempo questa compagnia sia riuscita a scalare le vette fino a raggiungere il podio dei produttori di strumentazioni così performanti.

Ciò anche perché queste attrezzature alimentari targate IFT sono progettate pensando alle specificità della realtà in cui andranno a operare e nascono dall’ascolto e dalla volontà di soddisfare in tutto e per tutto le reali esigenze delle aziende che le scelgono. Un aspetto da non sottovalutare soprattutto in un momento storico in cui il mercato è estremamente competitivo. Per assecondare la situazione ed emergere non basta più solamente riuscire a tenere il passo dei cambiamenti, ma diventa fondamentale saperli anticipare e proporre soluzioni all’avanguardia a cui non si era ancora pensato.

In aggiunta all’offerta legata alla produzione e alla vendita di attrezzature alimentari, IFT propone anche una serie composita di servizi mirati. A tal proposito, sono da segnalare le proposte legate all’assistenza e alla consulenza tecnica.

Nel primo caso il personale specializzato IFT si impegna per accompagnare al meglio il cliente durante l’intero percorso che lo condurrà a individuare i prodotti che rispondono nel dettaglio alle sue specifiche esigenze. A seguire, una volta effettuato l’acquisto dei dispositivi prescelti gli operatori lo assisteranno anche nelle fasi connesse al post-vendita.

Il secondo servizio disponibile è invece dedicato alla consulenza tecnica prevendita. Un passaggio necessario per dare vita a strumentazioni che siano davvero costruite sulla base delle sue necessità e, perciò, capaci di migliorare il processo produttivo. Questo step avviene sempre operando in completa sinergia con il cliente che viene ascoltato e coinvolto attivamente nella creazione dell’attrezzatura su misura.

Altri servizi che caratterizzano l’offerta unica di IFT sono dati dalla possibilità di progettare e realizzare scaffali, carrelli e altri prodotti con struttura in acciaio inox studiati affinché riescano a supportare gli elementi plastici.

Sito web: https://www.iftmantova.com/

Mantova - Italia

