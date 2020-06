Assegnati in diretta TV i

Il 18 giugno, in occasione della settimana monotematica dedicata al mondo Insurance, la live streaming television ha premiato le realtà più meritevoli del settore

Milano, 19 giugno 2020 – La situazione indotta dalla pandemia di Covid-19 sta immancabilmente stravolgendo il comparto insurance, che si è visto costretto a reinventarsi e aggiornarsi per non uscirne sconfitto. La decima edizione dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso giovedì 18 giugno presso gli studi televisivi di Via Dante, ha visto la partecipazione virtuale dei finalisti e della business community Le Fonti.

La live streaming television ha voluto omaggiare quelle realtà che meglio stanno rispondendo agli sconvolgimenti in atto.

CATEGORIA COMPAGNIE ASSICURATIVE

Doppia vittoria per AXA Italia, che è stata giudicata Progetto dell’Anno Insurance Diversity e vede riconosciuto il CEO dell’Anno Insurance nella figura di Patrick Cohen, (AXA Italia). Meritata vittoria per UniSalute che ha ricevuto il titolo di Progetto Innovativo dell’Anno Insurance Ramo Salute. Il trofeo Eccellenza dell’Anno Insurance Comunicazione & Marketing è stato assegnato a Generali Italia, mentre Afi Esca Italia è risultata Eccellenza dell’Anno Credit Protection Insurance.

AIG Europe e Coface Italia hanno rispettivamente ottenuto i premi Eccellenza dell’Anno Cyber Insurance e Eccellenza dell’Anno Assicurazione dei Crediti Commerciali. Premio ad personam per Ernesto De Martinis (Coface Italia), valutato CEO dell’Anno Assicurazione dei Crediti Commerciali. Il trofeo Eccellenza dell’Anno Insurance Tutela Legale è stato assegnato a DAS, mentre è stato MetLife a risultare vincitore come Eccellenza dell’Anno Insurance Protection.

Trionfo per Alleanza Assicurazioni giudicata Eccellenza dell'Anno Insurance Ramo Vita. Andrea Sabìa (Bene Assicurazioni) ha ottenuto il titolo di CEO dell'Anno Innovazione Insurance, mentre Generali Italia è stata premiata come Eccellenza dell’Anno Insurance.

CATEGORIA CONSULENZA ASSICURATIVA

Vittoria per S4T - Services 4 Travel e IAMA Consulting, rispettivamente giudicate Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Consulenza nel Settore Turistico ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Consulenza Mercato Assicurativo.

