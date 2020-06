Al via la settimana monotematica dedicata al mondo HR organizzata da Le Fonti TV

Dal 29 giugno al 5 luglio, in diretta su Le Fonti TV, un panel di esperti discuterà tutti gli aspetti economici, fiscali, giuridici, tecnologici e sociali che traghetteranno il mercato del lavoro verso nuove logiche operative. Più di 3,4 milioni telespettatori attesi e oltre 30 CEO e HR manager che si confronteranno durante le oltre 85 ore di diretta TV

Milano, 29 giugno 2020 - Dopo il grande successo della prima edizione dell’HR TV Week, che ha visto la partecipazione di oltre 3,4 milioni telespettatori e oltre 30 relatori delle più importanti società italiane, torna la settimana televisiva dedicata ai temi del mondo del lavoro.

Molti i temi previsti, particolare importanza verrà data al ruolo svolto dall’HR nei processi di M&A. Le ricerche Mercer sembrano infatti indicare che il 75% dei deal fallisca per aspetti legati alla gestione delle persone. I relatori procederanno dunque a sviscerare alcuni degli aspetti HR trainanti nella riuscita del processo di M&A.

Focus anche sull’importanza di innovazione e smart working. Come gestire le opportunità, le lacune e le incertezze normative garantendo la migliore operatività possibile? Il dibattito verterà anche sul fenomeno del gender gap, fin troppo presente in Italia, che rischia di aggravarsi a causa dell’attuale situazione di emergenza.

La disoccupazione mondiale post pandemia, potrebbe aumentare anche di 25 milioni e fino a 35 milioni di persone in più potrebbero trovarsi in condizioni di povertà lavorativa. Come affrontare questa situazione e cogliere le opportunità derivanti dal cambiamento?

Alcuni dei nostri relatori:

Simone Brero, Financial Services & M&A Transaction Services Leader, MERCER

Carlo Majer, Co-Managing Partner, LITTLER

Edgardo Ratti, Co-Managing Partner, LITTLER

Maddalena Boffoli, Founder, STUDIO LEGALE BOFFOLI

Olimpio Stucchi, Managing Partner, UNIOLEX

Chiara Faccio, Avvocato Partner, STUDIO LEGALE ROSSI E ASSOCIATI

Marco Pasculli, Managing Director, NFON ITALIA

Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director, COCA COLA HBC

Loretta Chiusoli, Corporate HR & Organizational Processes Senior Director, CRIF

Tiziana Ferrantini, Direzione Personale Legale e Appalti, AIMAG

Giancarla Galdiolo, Viceresponsabile Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, BANCA ETICA

Massimo Scaglioni, Socio, F&M CONSULENTI D'AZIENDA

Marco Scotti, Esperto d’impresa per il Ministro Stefano Patuanelli, BASF ITALIA

Davide Procopio, Head of Talent Management, Holistic Leadership and Change Management, ENEL

Roberto Speziotto, Responsabile Risorse Umane, BANCO BPM

Per consultare il programma e seguire la diretta sarà sufficiente collegarsi al seguente link: Le Fonti HR Week

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

staff@lefonti.com

+39 02 87386306

Sito Web: www.lefonti.tv

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/