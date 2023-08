Dal beverage al chimico: nuovi orizzonti di mercato per Gbz Food Processing

L’azienda di Parma guidata da Vanni Bompani e Luca Zinelli specializzata nella progettazione e installazione di nastri trasportatori su misura sta allargando il core business ad altri settori industriali

Parma, 25 agosto 2023 - Dal beverage al chimico, passando per l’alimentare e il farmaceutico: automazione e movimentazione per diversi settori industriali sono i binari sui cui corre la crescita di Gbz Food Processing, azienda di Parma che da oltre 50 anni è un punto di riferimento nel settore della progettazione e installazione di nastri trasportatori su misura.

Progetto dopo progetto, l’azienda di Parma guidata da Vanni Bompani e Luca Zinelli ha infatti allargato il core business e sta ampliando i suoi orizzonti di mercato anche oltre i confini del beverage: «I nastri trasportatori vengono utilizzati in una gamma vastissima di applicazioni industriali e in questi ultimi anni abbiamo già avuto diverse commesse per il settore chimico, alimentare e farmaceutico – spiega Zinelli -. I nastri trasportatori sono una parte molto importante della linea d’imbottigliamento, che grazie ad un lay-out correttamente dimensionato, garantiscono un processo di produzione in linea con le esigenze dei clienti». Grazie a una struttura snella e a una capacità di risposta tempestiva alle esigenze just in time dell’industria, Gbz Food Processing è diventata un partner affidabile per diversi settori progettando e installando impianti su misura. «Essere una realtà artigianale e non di grandi dimensioni ci consente di essere più reattivi alle richieste dei clienti, sia in fase preventiva, sia in fase produttiva – prosegue Zinelli -. La nostra storia artigianale ci consente di sviluppare lay-out idonei per le velocità di produzione richieste dai clienti. Il nastro è infatti un elemento cruciale nella movimentazione industriale e ogni progetto deve essere studiato nei minimi dettagli a seconda delle condizioni di lavoro e del materiale da trasportare: si va dai trasporti ad aria, aspirati, a catena di plastica e in acciaio a quelli a rullini, fino ai nastri a tela lisci o/a facchini».

Contatti https://www.gbzfoodprocessing.com/