Fattoretto Agency è la nuova scelta di THEBS per la consulenza SEO

Milano, 27 novembre 2023. È nata una nuova partnership nel mondo del digital marketing: Fattoretto Agency, agenzia di riferimento nel settore della SEO per eCommerce, supporterà THEBS nel suo percorso di crescita e sviluppo online.

THEBS, il marketplace italiano di abbigliamento, borse, scarpe e accessori di lusso, ha scelto Fattoretto Agency come partner strategico per incrementare visibilità e awareness del brand. L’agenzia SEO, facendo leva su una preparazione professionale maturata in oltre 20 anni di esperienza, metterà in campo tutte le sue competenze per aiutare il marketplace a raggiungere nuovi traguardi.

La mission di THEBS: unire online e offline in una nuova shopping experience

THEBS nasce dall’esperienza di Camera Buyer Italia, realtà che ha creato il marchio The Best Shops®, la certificazione della miglior luxury shopping experience all’interno delle boutique multibrand italiane ed europee.

La mission di THEBS è quella di unire in modo armonico l’esperienza online con quella offline, offrendo ai clienti un modo nuovo e innovativo di fare shopping.

Il catalogo conta oltre 800 brand e 70.000 prodotti tra abbigliamento, accessori, borse, scarpe e molto altro. La piattaforma è tradotta in 7 lingue e spedisce in più di 80 Paesi nel mondo.

Fattoretto Agency: consulenza SEO data driven a supporto della crescita di THEBS

Per raggiungere nuovi traguardi di visibilità e di vendite, THEBS ha scelto di affidarsi a Fattoretto Agency e alla competenza del fondatore Massimo Fattoretto, una delle massime autorità in Italia in ambito SEO.

Fattoretto Agency supporterà THEBS con attività di consulenza SEO data driven, che fa leva sul suo tool proprietario FattoBoost. Integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, questo strumento permette all'agenzia di fornire dati precisi e tempestivi, creando progetti che rispondono perfettamente alle esigenze dei clienti.

Un valore aggiunto per la soddisfazione di un cliente che approfitta così di una consulenza sartoriale, in cui innovazione e contatto umano si uniscono in un connubio virtuoso.

La collaborazione tra Fattoretto Agency e THEBS si preannuncia ricca di stimoli e opportunità per entrambe le realtà. Da una parte l’esperienza di Fattoretto Agency nel marketing digitale, dall’altra il dinamismo e la vocazione all’innovazione di THEBS.