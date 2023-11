Ferretti Group sceglie Jacuzzi® per tre superyacht esclusivi

Pershing 140, Custom Line Navetta 42 e Riva 110 Dolcevita offriranno ai propri ospiti i benefici dell’idromassaggio in una splendida spa Jacuzzi® Delos

Milano, 30 novembre 2023 – Leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni da diporto, Ferretti Group ha scelto Jacuzzi® per equipaggiare tre dei suoi superyacht esclusivi: Pershing 140, Custom Line Navetta 42 e Riva 110 Dolcevita, in particolare, offriranno ai propri ospiti la possibilità di usufruire dei benefici dell’idromassaggio Jacuzzi® in una splendida spa Delos.

Jacuzzi® è leader mondiale dell’idromassaggio e punto di riferimento nel settore wellness: dalla scelta dei materiali al corretto connubio tra forma e funzionalità, offre prodotti studiati per soddisfare ogni esigenza di benessere, anche in ambito nautico, grazie all’ampia possibilità di personalizzazione e installazione tailor made. Gli yacht a motore e a vela di Ferretti Group sono la massima espressione dell'eleganza e del genio creativo Made in Italy. Si distinguono da sempre per la loro qualità eccezionale, l'esclusivo design, la tecnologia avveniristica, l'assoluta sicurezza, il fascino senza tempo e le massime prestazioni in mare. La convergenza tra la visione di Ferretti Group e quella di Jacuzzi® trova dunque una perfetta sintesi nel progetto dei tre superyacht Pershing 140, Custom Line Navetta 42 e Riva 110 Dolcevita, impreziositi dalla spa Jacuzzi® Delos.

Pershing 140 costituisce la massima espressione della gamma Pershing prodotta da Ferretti Group: si tratta del primo superyacht interamente in alluminio, il primo con plancia di comando rialzata direttamente collegata al ponte e il primo ad offrire una beach-area che può aprirsi completamente su tre lati. Custom Line Navetta 42 è la più grande dislocante Ferretti Group, prima imbarcazione nella storia del marchio in grado di raggiungere un’autonomia transatlantica di oltre 3.000 miglia. Riva 110 Dolcevita, di smisurata bellezza, è fra le punte di diamante della flotta flybridge, perfetta sintesi tra potenza ed eleganza.

Forti di tali unicità, questi tre superyacht Ferretti integrano il meglio sul mercato anche in ambito benessere, incorporando una preziosa Jacuzzi® Delos nella propria dotazione: si tratta di una spa che offre idromassaggio total body e funzioni di idroterapia avanzata, in un design lineare e minimalista. Per rispondere alle esigenze progettuali di Ferretti Group, Jacuzzi® Delos è stata dotata di telaio in acciaio inox AISI 316L “marine grade” e sistema “Antivortex”, in ossequio alla normativa di sicurezza internazionale.

Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager Jacuzzi® EMEA & Asia, ha commentato: “Esattamente come accade da anni in ambito hospitality, la tendenza sempre più frequente nel settore navale è quella di impreziosire la propria offerta premium con soluzioni di benessere come l’idromassaggio e l’idroterapia: grazie a una gamma completa di prodotti, Jacuzzi® è in grado di rispondere a queste esigenze, offrendo soluzioni progettuali caratterizzate da standard elevatissimi in termini di affidabilità, design e performance. Gli stessi valori espressi da Ferretti Group, un brand di assoluto prestigio mondiale che ha nell’eccellenza un elemento connaturato al proprio DNA”.

Per suggellare questa collaborazione, Jacuzzi® ha inserito immagini delle spa Delos collocate su Pershing 140, Custom Line Navetta 42 e Riva 110 Dolcevita all’interno del proprio book referenze visionabile online su www.jacuzzisensationalwellness.com, iniziativa firmata Jacuzzi® e dedicata a tutte le realtà hospitality che puntano sul benessere come valore aggiunto per il proprio business.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.