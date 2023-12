Militaria e il successo nel mondo dell’e-commerce online

Milano, 12 Dicembre 2023. Militaria è il punto di riferimento per chi cerca capi di abbigliamento militare o di ispirazione militare, accessori e oggettistica afferenti al mondo delle forze armate. E’ un e-commerce capace di predisporre una esperienza di acquisto comoda e soddisfacente, che non ha nulla da invidiare a quella dei negozi fisici.

Militaria si distingue innanzitutto per l’offerta, che è davvero vasta e variegata. Comprende infatti articoli di abbigliamento dal taglio militare, ma anche capi originali e attualmente in forze agli eserciti europei e americani. Comprende persino una vasta selezione di articoli storici, in particolare afferenti alle due guerre mondiali. Non mancano gli accessori e le attrezzature, come fibbie, cinture, polsini e qualsiasi tipo di pugnale militare.

L’offerta è valorizzata da un sito confortevole e facilmente esplorabile, dotato di un'interfaccia user-friendly e che trasforma la navigazione in un piacere, in un viaggio verso il mondo dell’abbigliamento e degli accessori militari.

I punti di forza di Militaria

Il successo di Militaria nel mondo dell’e-commerce online è dovuto a tutta una serie di vantaggi competitivi, a una vasta gamma di pregi che gli hanno consentito - fin dagli esordi - di emergere nel contesto dei negozi specializzati in articoli e accessori militari.

Qualità e ampiezza dell’offerta. L’offerta comprende tutte le tipologie di articoli e accessori che gli utenti possano desiderare. Ovvero: giacche, giubbotti, camicie, felpe, maglioni, pantaloni, pantaloni, poncho, magliette, tute, anfibi, scarpe, ghette, elmetti, ginocchiere, gomitiere, polsini, occhiali, borsoni, cinture, cinghie, cosciali, portachiavi, reti, sciarpe, bandiere e altro ancora.

Si rivolge pertanto agli appassionati, a chi vuole semplicemente integrare elementi militari nel proprio outfit, a chi pratica il softair e a chi organizza rievocazioni storiche.

Esperienza confortevole. In un contesto, quello dell’abbigliamento, in cui l’e-commerce rischia di perdere la partita con i negozi fisici, Militaria propone un’esperienza di acquisto che si distingue per piacevolezza, comodità ed efficacia. Gli utenti sono messi nella condizione di individuare in pochi clic il capo che stanno cercando e, allo stesso tempo, esplorare l’offerta con lo stesso piacere di una passeggiata in negozio.

Servizio di assistenza efficiente. Militaria vanta uno staff esperto e disponibile, che accompagna l’utente nella scelta del capo, qualora giungesse sul sito senza una chiara idea di cosa acquistare. Inoltre fornisce tutte le informazioni necessarie per procedere all’acquisto e garantisce il massimo supporto nella fase di post-vendita.

Politica dei prezzi intelligente. Militaria punta all’accessibilità ma allo stesso tempo valorizza i suoi prodotti. Ne risultano un rapporto qualità prezzo equilibrato e la presenza di alcune promozioni interessanti. Su tutte, la spedizione gratuita per ordini superiori a 69 euro e il reso gratuito per gli ordini superiori ai 15 euro.

Puntualità. Militaria abbraccia i valori della disciplina e dell’efficienza tipici del mondo militare. In virtù di ciò, si rivela estremamente puntuale nelle consegne. I tempi, inoltre, sono più rapidi rispetto alla media degli e-commerce di abbigliamento.

La vision di Militaria

Ma il vero punto di forza di Militaria è l’esperienza. Nasce come negozio fisico nel 1980, per poi sbarcare online nel 1996. Dunque, è uno degli e-commerce più antichi in generale, non solo nel segmento militare.

A muovere l’impegno di Militaria non è solo la passione per il mondo militare, ma anche una visione ben precisa. Una visione che punta a promuovere la cultura militare nella sua versione più sana, che abbraccia i valori quali la forza, il senso di avventura, la disciplina, la volontà di superare i propri limiti, la solidarietà e il cameratismo.

A tutto ciò si abbina una profonda sensibilità per le tematiche ambientali. A dimostrarlo, l’impiego (per la composizione degli imballaggi) di materiali provenienti da attività di riciclo; nonché una struttura informatica efficiente e che punta al massimo risparmio energetico.

Ma sono le stesse dinamiche di fornitura a rivelare l’anima ambientalista di Militaria. Buona parte dei capi, e in particolare quelli originali, sono usati dal personale militare e quindi sarebbero destinati al macero. Militaria li raccoglie, li lava, li rimette a nuovo e li predispone alla vendita.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.militaria.it/

Email: ordini@militaria.it