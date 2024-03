Eismann Italia sceglie Fattoretto Agency: l'eccellenza della SEO data driven al servizio della multinazionale leader nel settore di surgelati a domicilio

Milano, 22 marzo 204. La recente collaborazione tra Fattoretto Agency e Eismann Italia segna l’avvio di un partenariato strategico che unisce due realtà di punta nei rispettivi campi, inaugurando una stretta sinergia tra le competenze uniche di Fattoretto Agency nel SEO data driven e la dedizione di Eismann Italia nel soddisfare i bisogni culinari delle persone.

L'agenzia guidata da Massimo Fattoretto (Fondatore e CEO), riconosciuta per la sua expertise in progetti SEO personalizzati, si impegna a valorizzare la presenza online di Eismann Italia (multinazionale leader del settore di surgelati a domicilio, presente in Italia da oltre 35 anni), utilizzando strumenti all'avanguardia come il software proprietario FattoBoost.

Quest'ultimo, che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, intensifica e velocizza la raccolta di dati precisi e un'analisi dettagliata del comportamento dei consumatori. L'obiettivo è ottimizzare la visibilità di Eismann Italia nel vasto orizzonte digitale, attrarre nuovi clienti e incrementare le interazioni con gli utenti già attivi.

Eismann Italia, con la sua storica passione per l'eccellenza e l'innovazione, accoglie questa collaborazione come un passo naturale verso la realizzazione della propria visione: essere il punto di riferimento per chi cerca soluzioni culinarie di alta qualità, comodamente consegnate a domicilio. La mission dell'azienda, profondamente radicata nel desiderio di offrire un servizio impeccabile e prodotti senza compromessi sulla qualità, trova in Fattoretto Agency il partner ideale per espandere ulteriormente la sua portata e consolidare la fiducia dei clienti.

Le iniziative pianificate toccano vari aspetti della presenza online di Eismann Italia. Dall'ottimizzazione del sito web per i motori di ricerca fino all'implementazione di strategie di content marketing mirate. Ogni azione verrà misurata e valutata per assicurare il massimo ritorno sull'investimento. Inoltre, la possibilità per i clienti di pre-ordinare i prodotti desiderati tramite il sito web e la continua presenza degli incaricati alla vendita Eismann sul territorio rappresenta un'opportunità unica per raccogliere dati preziosi sulle preferenze dei consumatori, permettendo di affinare ulteriormente le strategie di marketing e di prodotto.

Questo partenariato si fonda su valori condivisi di eccellenza, innovazione e impegno verso il cliente. La centralità di quest’ultimo, principio cardine dell'etica aziendale di Eismann Italia, trova un perfetto riscontro nella metodologia data driven di Fattoretto Agency, che pone i dati e le esigenze dei consumatori al centro di ogni decisione.

L'aspetto sociale dell'impegno di Eismann Italia, evidenziato dalla collaborazione con organizzazioni benefiche e iniziative di solidarietà, sarà ulteriormente valorizzato attraverso campagne stampa online curate da Fattoretto Agency. L'obiettivo è non solo promuovere i prodotti di alta qualità di Eismann ma anche enfatizzare l'impegno dell'azienda nel contribuire positivamente alla comunità.

La collaborazione tra Fattoretto Agency e Eismann Italia rappresenta un esempio emblematico di come sia possibile unire le forze per raggiungere obiettivi comuni, creando sinergie di cui beneficiano sia l'azienda che i consumatori. La strada intrapresa delinea quindi nuovi orizzonti nel competitivo mercato alimentare.