Smart Manufacturing: da Schneider Electric il 14 e 22 ottobre due giornate virtuali per scoprire il futuro dell’industria

Stezzano (BG) 25 settembre 2020 – Schneider Electric, il leader globale nella gestione dell’energia e dell’automazione, organizza per il 14 e 22 ottobre prossimi due giornate chiamate “Smart Manufacturing Virtual Event”.

Gli eventi riprendono, con una formula virtuale, la ricca serie di iniziative che Schneider Electric rivolge al mercato, creando momenti di incontro e confronto alla scoperta di nuove tecnologie, trend, strategie e temi chiave per il futuro dell’industria italiana. Si è voluto ricreare un “digital twin” degli eventi dal vivo, che risulti coinvolgente, permetta di scoprire l’offerta grazie a un Marketplace virtuale e consenta di organizzare anche momenti di incontro individuali con gli esperti dell’azienda.

“Schneider Electric è stata una delle prime aziende che ha iniziato a parlare in Italia di Industria 4.0 e processi di Smart Manufacturing. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito a un’accelerazione, favorita da incentivi e piani dedicati all’innovazione in ambito industriale, e il mercato ha maturato una maggiore esperienza delle potenzialità del digitale; siamo in un momento cruciale per passare da una fase di sperimentazione a una fase in cui si sfrutti al 100% l’applicabilità e la concretezza della digitalizzazione nelle realtà industriali” commenta Marco Gamba, EcoStruxure for Industry Manager di Schneider Electric.

“Negli ultimi mesi abbiamo capito chiaramente che la tecnologia è una leva essenziale per affrontare momenti di crisi dirompenti, scenari mai affrontati prima. Chi era già più pronto, si è trovato in una posizione migliore; chi non lo era o non abbastanza, e ora vuole essere pronto – e continuare a crescere - deve accelerare sul percorso di digitalizzazione senza esitare. Con questi due eventi vogliamo aiutare le aziende a orientarsi e a fare le proprie scelte con fiducia”

Entrambe le giornate hanno in comune la struttura – che prevede una mattinata di sessioni plenarie e workshop e un pomeriggio dedicato alla visita libera di un ampio Marketplace Virtuale e all’organizzazione di incontri dedicati con esperti di Schneider Electric.

La sessione plenaria tratta il tema della Transizione 4.0. Transizione 4.0 è il nuovo piano rivolto ad accelerare gli investimenti nel settore manifatturiero nel nostro paese. Durante questa sessione, importanti relatori esterni tra cui il Competence Center del Nord Est, SMACT, porteranno alcune ispirazioni su come fare innovazione e come gestire progetti di trasformazione digitale all’interno di un’industria italiana, dalla PMI alla grande azienda. Il Piano Transizione 4.0 infatti supera la logica di incentivazione legata solo a macchinari o impianti “4.0” e premia anche progetti di più ampio respiro legati all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale; quest’ultimo è un tema irrinunciabile, che vede nella digitalizzazione un grande abilitatore in ottica di risparmio energetico, efficienza nell’uso delle risorse, sperimentazione di modelli basati sulla circolarità e sulla riduzione dell’impatto ambientale e di emissioni.

Il 14 ottobre i temi dei workshop e degli interventi saranno focalizzati in particolare sulla digitalizzazione delle macchine industriali. Verranno mostrati esempi concreti attraverso workshop dedicati alla presentazione di tutti i benefici nel realizzare una “control room” per gestire il parco installato di un OEM, all’analisi di casi reali di applicazione di manutenzione predittiva e all’utilizzo di strumenti digitali per virtualizzare e dimensionare una linea multi-robot.

La giornata del 22 ottobre si focalizza sul mondo dell’industria alimentare, farmaceutica e manifatturiera. Saranno trattati argomenti che mostreranno i benefici concreti della digitalizzazione dei processi industriali, quindi l’utilizzo di software per monitorare e tracciare la produzione, le soluzioni abilitanti per la “transizione 4.0”, con particolare attenzione agli impianti con una base installata e infine la gestione del Service e della manutenzione nell’era Digitale.

In entrambe le giornate, saranno proposti anche due workshop che si occupano del tema chiave della cybersecurity – centrale per ogni processo di innovazione basato sul digitale – e presentano, con EcoStruxure Virtual Tour, tutte le caratteristiche della piattaforma di digitalizzazione proposta da Schneider Electric al settore industriale.

La partecipazione ai due Smart Manufacturing Virtual Event è gratuita, previa iscrizione da effettuare online sul sito web dedicato, che offre anche maggiori dettagli sui contenuti: https://events.schneider-electric.it/smart-manufacturing-virtual-event/ .

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall’energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell’energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione. www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara

caterina@primapagina.it

Cristiana Stradella

cristiana@primapagina.it

02 91 33 98 11