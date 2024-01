Schneider Electric è un leader nei software di gestione dell’energia secondo una società di ricerca indipendente

Stezzano (BG), 11 gennaio 2024 – Schneider Electric, è stata riconosciuta come leader nel “Green Quadrant: Energy Management Software 2023” di Verdantix . Questo risultato mette in luce le competenze, la completezza dell’offerta e l'approccio innovativo all'integrazione dei sistemi che caratterizza l’attività Schneider Electric nel settore della gestione dell’energia. La doppia crisi globale, energetica e climatica, ha aumentato l’interesse per i software di gestione dell'energia: le imprese sono costantemente alla ricerca di soluzioni per contenere gli effetti della volatilità dei prezzi dell'energia e, contestualmente, accelerare la decarbonizzazione di immobili e impianti industriali. Il rapporto redatto dall'autorevole società di ricerca e consulenza Verdantix, che è il primo nel suo genere, nasce in risposta a questa pressante esigenza, per offrire ai professionisti che si occupano di immobiliare e di impianti informazioni sulle soluzioni di alta qualità oggi disponibili, con cui gestire in modo evoluto l’energia. In base ai dati emersi nel rapporto “Tracking Clean Energy Progress” dell’IEA-International Energy Agency, gli edifici sono responsabili del 37% delle emissioni globali di anidride carbonica e il 26% di tali emissioni deriva dal consumo di energia. Grazie alle soluzioni digitali, che sono la strada più veloce per raggiungere l’obiettivo Net Zero, le realtà che scelgono di fare dell’efficienza energetica una priorità possono compiere progressi significativi e ottenere al contempo risparmi considerevoli. Rilevando che le aziende tendono a rivolgersi sempre più spesso a fornitori che offrono soluzioni integrate, Verdantix ha esaminato 15 fornitori di software per la gestione dell'energia presenti a livello globale.

"La piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric ha ottenuto il punteggio più alto in questo Green Quadrant, sia in termini di capacità che di versatilità, grazie alla completezza dell’offerta", ha dichiarato Harry Wilson, analista di settore e autore principale del rapporto. "Questa soluzione garantisce una vera e propria gestione end-to-end dell'energia, affiancando i clienti nel percorso verso il Net Zero".

"I risultati del rapporto testimoniano non solo il nostro impegno nel fornire soluzioni complete per l'elettrificazione e la digitalizzazione degli edifici - i due fattori che insieme aiutano ad accelerare il percorso verso un mondo “net zero” -, ma anche la nostra competenza in qualità di partner e consulente di fiducia in ogni singolo passo della gestione dell'energia", ha detto Olivier Blum, Executive Vice President, Energy Management di Schneider Electric. "Abbiamo identificato un elenco di 10 azioni tangibili e prioritarie con cui realizzare la decarbonizzazione degli edifici, mettendo al centro il software di gestione dell'energia e i dati, ed è fantastico che questo nostro approccio sia stato validato in questo modo".

Verdantix ha sottolineato la competenza tecnologica di Schneider Electric e, in particolare, la capacità dell'azienda di fornire pacchetti completi che acquisiscono e combinano i dati provenienti dalle soluzioni di gestione degli edifici e dell'energia per trasformarli in informazioni utili per i clienti. Il rapporto ha valutato diversi prodotti Schneider Electric, tra cui: EcoStruxure Building Advisor, EcoStruxure Building Operation, EcoStruxure Microgrid Advisor, EcoStruxure Power Advisor, EcoStruxure Power Monitoring Expert ed EcoStruxure Resource Advisor.

