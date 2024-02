Europa League – Milan avanti con il Rennes, a 1,67 su Sisal.it La Roma trova il Feyenoord per il terzo anno di fila: vittoria a 3,50

Roma, 14 febbraio 2024 – È il momento di scendere in campo per gli spareggi di Europa League, che vedono impegnate le italiane Milan e Roma rispettivamente con Rennes e Feyenoord. Nel mirino gli ottavi della competizione, alla portata di rossoneri e giallorossi che, però, non avranno vita facile. A cominciare dagli uomini di Pioli, che si trovano di fronte la squadra più in forma della Ligue 1, l’unica che ha vinto sei partite di campionato di fila e che, nelle ultime otto, ha segnato 20 gol e ne ha subiti solo 6. Una sfida che si presenta impegnativa ma che non dovrebbe mettere in dubbio la vittoria rossonera: per gli esperti di Sisal, il Milan parte favorito a 1,67, il blitz del Rennes a San Siro è a 5,00 mentre il pareggio si gioca a 3,75. Più equilibrio nelle previsioni per il passaggio turno, con i rossoneri a 1,42 e i francesi a 2,75. In attacco confermatissimi Pulisic, Leao e Giroud, il portoghese in campionato non segna dallo scorso settembre, il momento per interrompere il digiuno potrebbe essere proprio la sfida con i transalpini, con la rete a 3.25. Più probabile la marcatura di Giroud, a 2,50 mentre un gol di Pulisic vale 3,75. Nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area quanto il Rennes nella competizione, cinque in totale: l’opzione nel match è a 3,25.

La Roma va in Olanda dove trova ancora una volta il Feyenoord per il debutto assoluto di De Rossi in una competizione internazionale. La squadra allenata da Slot è stata eliminata proprio dai giallorossi nella scorsa edizione dell’Europa League, oltre a essere stata sconfitta nella finale di Conference League di due anni fa. Un bilancio che pende dunque dalla parte giallorossa, ma tra le mura amiche gli olandesi sanno essere particolarmente insidiosi, tanto da avere il pronostico a favore: il successo del Feyenoord vale 2,05, a 3,50 la vittoria romanista, il segno X è proposto a 3,25. Passaggio turno in bilico, con entrambe le formazioni proposte agli ottavi a 1,87. Due gol nelle ultime otto partite, un bottino magro se ti chiami Romelu Lukaku che però in Europa League si esalta, basti pensare ai 5 gol messi a segno in sei partite nella fase a gironi. Il belga può tornare ad essere decisivo, con un gol a 3 ,25 e un assist a 9,00. Problemi di formazione per Slot che, salvo sorprese, perde l’attaccante Gimenez, il primo indiziato a finire sul tabellino marcatori è così Ueda, a 36,50. Partita più combattuta che spettacolare, il finale più probabile è infatti l’1-1, a ,25.

