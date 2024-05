Eurovision 2024 – Paesi Bassi, Svizzera e Israele favorite nella seconda semifinale: l’Estonia, a 100 su Sisal.it, sogna la finale

Roma, 9 maggio 2024 – Dopo l’annuncio dei primi dieci finalisti dell’Eurovision 2024 tra conferme e sorprese, ora i fari sono tutti puntati sulla semifinale di questa sera. Chi si aggiudicherà un posto per contendersi il titolo?

Secondo gli esperti Sisal, quasi certamente in finale ci arriveranno Paesi Bassi (1,45), Svizzera (5,00), Israele (7,50), Austria (25), Norvegia (33), Georgia (33), Armenia (33), Grecia (40) e Belgio (50). Il decimo nome potrebbe, invece, uscire dalla rosa delle nazioni meno accreditate: Malta, Albania, Danimarca, Repubblica Ceca, San Marino e Lettonia tutti quotati 200.00. Malta, Albania, Repubblica Ceca e San Marino non hanno mai vinto un Eurovision e, stando a questo pronostico, dovranno attendere anche in questa edizione. Ma attenzione all’Estonia che, offerta a 100, potrebbe essere la grande sorpresa e chiudere la decina dei finalisti. La partecipazione dei 5Miinust & Puuluup in rappresentanza di questo paese segna tra l’altro il ritorno della lingua estone sul palco del contest: questo traguardo varrà come pass per la finale?

Questa sera si esibirà anche la Svizzera che, data a 4,50, è la seconda favorita alla vittoria finale dopo la Croazia (2,00). Il rapper Nemo proverà a sorprendere tutti con un incredibile mix di rap, drum'n'bass, opera lirica e artcore: riuscirà a “infiammare” la Malmö Arena e a mettere d’accordo pubblico e giuria come ha fatto Baby Lasagna? Se queste sono le premesse Angelina, già qualificata per la finale e attesissima per la sua esibizione di questa sera, dovrà superarsi per confermare il ruolo di terza favorita: la vittoria della Regina di Sanremo si gioca a 5,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

