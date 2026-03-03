Expandi Limited acquisisce Kompass per creare la principale piattaforma europea di dati B2B, media e marketing basato sull'IA

PARIGI, 3 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Expandi Limited ha annunciato oggi l'acquisizione del 100% di Kompass in una transazione trasformativa che crea il più grande fornitore indipendente europeo di dati, tecnologia, media e servizi B2B, in un mercato da tempo dominato da colossi statunitensi.

Con questa acquisizione, il gruppo combinato-con oltre 250 dipendenti in 8 paesi-sarà in una posizione unica per offrire soluzioni end-to-end a qualsiasi azienda nel mondo che desideri promuovere e vendere i propri prodotti e servizi a clienti business in sei continenti.

Raffaele Apostoliti assumerà anche il ruolo di CEO di Kompass, oltre alla sua attuale posizione in Expandi, mentre l'attuale CEO di Kompass rimarrà come Strategic Advisor, garantendo continuità e guida strategica durante la fase di integrazione. Tutti gli attuali azionisti di Kompass diventeranno azionisti di Expandi, confermando il loro forte supporto al progetto di costruire un campione europeo nel settore tecnologico B2B.

Un nuovo campione europeo nel B2B Adtech, Martech e Media

Kompass apporta al nuovo gruppo:

Expandi contribuisce con:

Insieme, Expandi e Kompass formeranno la più grande piattaforma integrata europea di informazione e attivazione B2B, combinando dati proprietari, capacità media e capacità di esecuzione sotto un unico tetto.

Particolare attenzione sarà dedicata alla vasta comunità di importatori ed esportatori che sono stati recentemente colpiti da maggiori barriere nel commercio mondiale e che ora possono sfruttare una piattaforma riconosciuta a livello globale per promuovere e vendere i propri prodotti a livello internazionale.

Da alleanza strategica ad integrazione completa

Le due organizzazioni hanno avviato un'alleanza strategica nel maggio 2025 e, negli ultimi nove mesi, hanno già realizzato diverse iniziative congiunte, tra cui:

Nei prossimi mesi, il nuovo gruppo annuncerà ulteriori prodotti e servizi basati sull'IA, delineando come l'intera offerta ai clienti venga trasformata dall'intelligenza artificiale.

Razionale strategico e benefici per i clienti

Combinando la profondità e ampiezza dei dati B2B globali di Kompass con le piattaforme di attivazione e le capacità media di Expandi Limited, i clienti beneficeranno di:

"Questa acquisizione non riguarda solamente la creazione di un grande player; si tratta di offrire a CMO del settore B2B e alle aziende orientate all'export un unico partner in grado di supportarli end-to-end, dai dati e insight fino all'attivazione media offrendo risultati di business misurabili. In allineamento con le previsioni degli esperti del mercato: i marketplace B2B stanno diventando componenti essenziali ed integrati del moderno marketing mix, driver fondamentali della transizione verso canali digitali self-service. Expandi e Kompass offriranno alle aziende la soluzione giusta per 'trovare ed essere trovati', con un utilizzo crescente dell'intelligenza artificiale." Raffaele Apostoliti, CEO, Expandi Limited

"Kompass ha sempre avuto una missione chiara: aiutare le aziende a trovare nuovi clienti e crescere oltre i propri mercati domestici. Abbiamo già sviluppato soluzioni all'avanguardia basate sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, unire le forze con Expandi rappresenta il naturale passo successivo in questo percorso. I nostri clienti continueranno a beneficiare dei punti di forza che ci riconoscono – la profondità e la qualità del nostro database globale, una ricerca assistita dall'IA e una forte presenza locale – e avranno accesso a nuove e potenti capacità nei media digitali, nei dati di intenzione e nelle soluzioni guidate dall'intelligenza artificiale. Sono lieto di rimanere strettamente coinvolto per supportare questo nuovo capitolo e garantire continuità ai nostri team, partner e clienti in tutto il mondo."Patrick Coupier, CEO Kompass

"Questa acquisizione segna un passo fondamentale nell'evoluzione dell'ecosistema B2B europeo. Combinando l'intelligence aziendale e la portata del mercato di Kompass, affidabili a livello globale, con le piattaforme di attivazione e le capacità media basate sull'intelligenza artificiale di Expandi, il gruppo sta creando una piattaforma end-to-end di dati e coinvolgimento B2B unica nel suo genere. Assistiamo sempre più alla convergenza tra i mercati B2B e i media basati sui dati, che diventano componenti fondamentali delle moderne strategie di go-to-market, ed Expandi-Kompass è eccezionalmente ben posizionata per guidare questo cambiamento, in particolare per le aziende di medie dimensioni e orientate all'export." Mohamed Alaa Saayed, VP & Fellow – Digital Content Services – Frost & Sullivan

Chi è Expandi

Expandi Group è un fornitore leader in Europa di tecnologie di marketing B2B e soluzioni dati, che serve clienti in diversi paesi con piattaforme pluripremiate per il targeting del pubblico, l'attivazione di campagne e la misurazione delle performance. Con sedi a Londra, Madrid, Milano, Monaco di Baviera e Parigi, Expandi combina tecnologia proprietaria con una profonda competenza nel settore per aiutare i marchi B2B ad accelerare la crescita.

Chi è Kompass

Fondata oltre 80 anni fa, Kompass ha creato il database aziendale B2B più completo al mondo, che comprende 70 milioni di aziende in sei continenti. Attraverso la sua rete di distributori internazionali e la sua piattaforma di punta Kompass.com, disponibile in 25 lingue e con 4 milioni di visitatori mensili, Kompass mette in contatto acquirenti e fornitori a livello globale, con particolare attenzione ai settori manifatturiero, del commercio internazionale e industriale.

