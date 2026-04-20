FIH presenta la lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale di Ferretti S. p. A. e mette a disposizione i materiali per la sollecitazione di procure

HONG KONG e MILANO, 21 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Ferretti International Holding S.p.A. ("FIH") annuncia che, in relazione all'Assemblea Generale Annuale di Ferretti S.p.A. (codice azionario HKEX: 09638; codice azionario Euronext Milano: YACHT) ("Ferretti" o la "Società") convocata per il 14 maggio 2026, FIH ha oggi formalmente presentato alla Società le sue liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La lista dei candidati di FIH per il Consiglio di Amministrazione è composta da nove candidati, inclusi i candidati proposti per la carica di Presidente e Amministratore Delegato, tra cui quattro donne e cinque uomini, dei quali quattro sono amministratori esecutivi indipendenti. La lista è stata elaborata tenendo debitamente conto della diversità, indipendenza, equilibrio di genere, qualifiche professionali e continuità. I candidati apportano ampia esperienza nei settori della nautica da diporto, del lusso, delle operazioni internazionali, della corporate governance, degli investimenti e delle fusioni e acquisizioni (M&A) e dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di mantenere la continuità nella gestione e nella strategia aziendale esistenti della Società, valorizzando al contempo l'efficacia complessiva del Consiglio.

Materiali per la sollecitazione di procure

FIH ha avviato oggi una sollecitazione di procure in vista della prossima Assemblea Generale Annuale e ha istituito un sito web dedicato all'indirizzo https://www.ferrettifih.it. Il sito web sarà lanciato più tardi oggi e fornirà agli azionisti l'accesso a tutti i materiali relativi alla prossima Assemblea Generale Annuale, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

FIH invita tutti gli azionisti a esaminare i materiali di cui sopra, a partecipare attivamente alla votazione durante l'Assemblea Generale Annuale o a presentare procure di voto, e a unirsi nel sostenere lo sviluppo sostenibile e a lungo termine di Ferretti.

Prospettive e Visione

Dal primo investimento in Ferretti nel 2012, FIH e la sua società madre, Weichai Group, hanno fornito continuo supporto industriale e di capitale nelle diverse fasi dello sviluppo della Società. Attraverso molteplici round di impegno di capitale e di potenziamento strategico a lungo termine, hanno aiutato la Società a superare le sfide, a ripristinare operazioni stabili e a raggiungere le doppie quotazioni a Hong Kong e Milano, migliorando progressivamente il suo profilo internazionale e il suo posizionamento nei mercati dei capitali. FIH continuerà ad agire come investitore strategico impegnato, a svolgere le sue responsabilità come azionista di controllo e a onorare il suo impegno a lungo termine per l'eccellenza dell'artigianato italiano.

Guardando al futuro, FIH spera che, attraverso questo rinnovo del Consiglio, il quadro di governance della Società possa essere ulteriormente rafforzato e promosso un processo decisionale più aperto ed efficiente. FIH pone particolare attenzione al miglioramento della comunicazione con tutti gli azionisti e alla pronta risposta alle istanze del mercato, sostenendo al contempo il Consiglio nel proseguire l'ottimizzazione la struttura del capitale e la politica dei dividendi per conseguire rendimenti migliori per gli azionisti e un profilo più solido nei mercati dei capitali.

Sul piano strategico, FIH continuerà a onorare il suo impegno a lungo termine verso la Società, supportando il management nella definizione di un solido piano strategico a medio-lungo termine, concentrandosi sulla crescita sostenibile e sullo sviluppo del potenziale intrinseco della Società. FIH incoraggerà inoltre la Società a valorizzare il proprio portafoglio industriale diversificato per rafforzare la resilienza attraverso i cicli e contro il rischio, e a perseguire con continuità opportunità di sviluppo commerciale e operazioni di acquisizioni (M&A) favorevoli alla crescita a lungo termine.

Da una prospettiva operativa, Ferretti ha consolidato una solida base di marca e una posizione di mercato. FIH riconosce pienamente l'esperienza e le competenze professionali del team di gestione, e sosterrà il Consiglio e la direzione nel proseguire l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, nel favorire l'integrazione delle risorse interne ed esterne, e nel migliorare la redditività e la competitività complessive.

Inoltre, FIH supporta il Consiglio e i relativi comitati nel proseguire il perfezionamento dei meccanismi di incentivazione del management per rafforzare ulteriormente la stabilità e la motivazione del team centrale, nonché nel continuare a migliorare il benessere dei dipendenti e le prospettive di carriera, gettando solide basi per le performance sostenute della Società.

Per richieste di informazioni, contattare:

Ferretti International Holding S.p.A. (FIH)Email: info@ferrettifih.it

Agente per la sollecitazione di procureSodali & CoE-mail: assemblea.ferretti@investor.sodali.comTel:+39 0697629516/+852 26524330

Nota: In conformità con la pratica di mercato, gli azionisti devono rivolgere le richieste relative alla logistica di voto e alle procedure di presentazione delle procure all'agente per la sollecitazione di procure sopra indicato. Le richieste relative alla posizione di FIH o al contenuto di questo comunicato devono essere rivolte a FIH.

Questo comunicato è solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, un invito o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di titoli di Ferretti S.p.A. o di qualsiasi altra società in alcuna giurisdizione.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni fornite in questo comunicato stampa non costituiscono un'offerta di acquisto né una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o vendita di strumenti finanziari.

Il presente comunicato stampa e il suo contenuto non costituiscono, né sono intesi o debbono essere considerati come costituenti o contenenti o facenti parte di un'offerta di strumenti finanziari, né costituiscono un invito a intraprendere qualsiasi attività di investimento, né come un'offerta o un invito all'acquisto o alla vendita di titoli o strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione.

Nessuna delle informazioni contenute in questo comunicato stampa può essere considerata come una previsione, proiezione o stima di futuri risultati economici e/o finanziari della Società.

La sollecitazione di procure a cui si riferisce in questo comunicato stampa è condotta in conformità ed è soggetta alle leggi italiane e di Hong Kong, nonché alle regole di quotazione di Euronext Milan e dello Stock Exchange di Hong Kong.

La sollecitazione di procure e i materiali contenuti nel sito web dedicato [https://www.ferrettifih.it/] non costituiscono e non possono essere interpretati come un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli qui menzionati non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), né in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese in cui l'offerta o la sollecitazione sia soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità locali o sia altrimenti vietata dalla legge (i "Paesi Esclusi"). I titoli qui menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti né a "U.S. Persons" (come definite ai sensi del Securities Act), a meno che non siano registrati ai sensi del Securities Act o sia disponibile un'esenzione applicabile dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act. Le copie di questi materiali, o qualsiasi parte di essi, non sono e non possono essere inviate, trasmesse o altrimenti distribuite, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi.

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