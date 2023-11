Formazione e occupabilità dei giovani africani in Puglia. Parola all’avvocato barese Massimo Navach

“Il mondo agricolo si incontra a Sammichele di Bari” è l’evento della Fiera Agricola pugliese che ha dato spazio a temi cruciali per il nostro Paese come l’abuso e lo sfruttamento dei popoli più deboli

Bari, 10 novembre 2023. “Il mondo agricolo si incontra a Sammichele di Bari”, è questa l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari e dalla Delegazione del Senegal presente sul territorio barese, svoltasi lo scorso 29 ottobre nell’ambito della quinta edizione della Fiera dell’Agricoltura.

Durante l’evento, si è affrontato il tema della formazione e della occupabilità dei giovani immigrati africani in Puglia: “La comunità senegalese che risiede nella città di Sammichele di Bari è un modello esemplare di integrazione interculturale: questa importante fetta di popolazione si traduce in preziosa manodopera che influisce concretamente sullo sviluppo dell’economia locale”. È quanto dichiarato dall’avvocato Massimo Navach, rappresentante del Governo della Repubblica del Senegal.

“L’articolo 600 del Codice Penale punisce con la reclusione da otto a venti anni, chiunque riduca una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù. Il fenomeno dell’immigrazione va regolamentato, incentivando politiche di inclusione e migliorando il nostro sistema di accoglienza. L’integrazione degli immigrati è per il nostro Paese un tema cruciale da affrontare con urgenza”, conclude l’avvocato Navach, che da oltre trent’anni svolge l’attività forense fra Bari, Roma e Milano, fornendo assistenza legale in materia di diritto civile, diritto del lavoro, invalidità previdenziale e assistenziale anche a favore degli immigrati.

“Il mondo agricolo si incontra a Sammichele di Bari” è stata una importante sezione della Fiera dell’Agricoltura, tenutasi nell’area mercatale “P. Munno” di Via G. Rossi, alla presenza della direttrice delle organizzazioni femminili presso il Ministero delle Donne del Senegal, ricevuta dal Console della Repubblica del Senegal Avv. Massimo Navach presso la sede consolare di Bari, con lo scopo di approfondire il tema dei finanziamenti relativi ai progetti a favore delle donne in Senegal.

Una fiera, quella di Sammichele di Bari, che ha stimolato un acceso dibattito su temi delicati come l’abuso e lo sfruttamento dei popoli più deboli, la povertà che si globalizza e la carenza di manodopera nel settore agricolo in Europa.

