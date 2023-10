Giovanni Maugeri: «La gestione del personale: vero nodo strategico per il successo di un hotel»

Un ambiente di lavoro positivo e motivante favorisce la collaborazione tra dipendenti e la soddisfazione dei clienti. Il Metodo Maugeri® fornisce agli albergatori gli strumenti per creare un clima stimolante, migliorare la comunicazione interna e incrementare così il successo aziendale.

Roma, 2 ottobre 2023. Nel contesto attuale, gli albergatori si trovano di fronte a una difficile sfida: la carenza di personale. Questa situazione sta scatenando un acceso dibattito e numerose reazioni da parte dei dipendenti del settore, i quali richiedono salari adeguati al lavoro che svolgono, che comporta spesso sacrifici e rinunce.

«I problemi di molti albergatori non riguardano esclusivamente i costi del personale, ma anche la capacità di valorizzare il potenziale umano dei dipendenti presenti nella struttura», sostiene Giovanni Maugeri, 15 anni di esperienza nel settore alberghiero e ideatore del Metodo Maugeri®, lo strumento che aiuta gli albergatori a ottimizzare la gestione della propria struttura e che pone tra le sue priorità l’adeguata formazione del personale.

«Nell’ottica di accrescere i propri guadagni, per gli albergatori è fondamentale comprendere che investire nella formazione, incentivare la motivazione dei collaboratori, in poche parole creare un ambiente di lavoro gratificante è una scelta strategica che può portare a un significativo miglioramento della qualità del servizio con conseguenti incremento della soddisfazione del cliente e aumento della redditività dell’azienda».

Secondo Maugeri, sono anche altri i problemi che affliggono gli albergatori: «Quello che riscontro più frequentemente quando affianco gli albergatori nel mio lavoro di consulenza è la loro scarsa propensione a delegare i compiti. Questa mancanza di delega, combinata a una limitata capacità manageriale, può compromettere l’efficienza e il successo dell’azienda.

Insegnare agli imprenditori del settore a sviluppare questa attitudine e aiutarli, in un’ottica più ampia, a introdurre nella loro struttura ricettiva un protocollo con tutte le strategie necessarie per ottimizzare la gestione delle risorse umane è cruciale per migliorare le prestazioni complessive, creare un ambiente di lavoro coeso e orientato agli obiettivi di crescita. Con l’introduzione di incentivi non solo economici, ma anche basati sulla brandreputation e sul rispetto degli standard, è possibile infatti stimolare il senso di appartenenza dei dipendenti e, per nostra esperienza, il coinvolgimento di tutto lo staff, senza anteporre l’interesse individuale a quello collettivo, può portare risultati davvero straordinari».

In questo contesto diventa quindi cruciale rivolgersi a consulenti esperti che possano offrire un supporto prezioso nella gestione dell’hotel.

«Il nostro approccio – conclude Maugeri - si basa sulla creazione di autentiche relazioni con i nostri clienti, fornendo loro un sostegno di valore. Attraverso questo legame umano, ci impegniamo a trasmettere l’importanza della comunicazione reciproca e della collaborazione. Spesso, infatti, il mancato raggiungimento degli obiettivi è il risultato di una comunicazione inefficace o di una mancanza di interazione tra le persone coinvolte. Nel nostro caso, poniamo particolare attenzione alla dimensione umana e relazionale, che è strettamente interconnessa con quella manageriale».

Tutti questi preziosi consigli sono anche presenti nella “Bibbia dell’Albergatore” di Maugeri, un compendio pratico e completo per affrontare con successo le sfide della gestione alberghiera attraverso una corretta gestione del personale.

Contatti: https://giovannimaugeri.com/