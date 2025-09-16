Friggitrice ad aria: un elettrodomestico sempre più diffuso

Milano, 16 Settembre 2025. La friggitrice ad aria calda è uno degli elettrodomestici che negli ultimi anni hanno conosciuto un’enorme diffusione.

Nota anche come friggitrice senza olio o, air fryer, è un dispositivo grazie al quale si ha la possibilità di friggere i cibi senza che sia necessario ricorrere all’olio da frittura o, in alternativa, di utilizzarne quantità molto ridotte usando l’olio in formato spray.

Diversamente da qualche anno fa, oggi i modelli presenti sul mercato sono molto numerosi e quindi i consumatori hanno una possibilità di scelta molto vasta, sia per quanto riguarda le funzioni, sia per quanto riguarda le dimensioni.

C’è una notevole variabilità anche per quanto riguarda i costi: la forbice dei prezzi è piuttosto ampia. Se quindi si ha intenzione di acquistare un modello molto costoso, si possono valutare le offerte Black Friday , che si caratterizzano per la loro convenienza: il Black Friday è infatti un giorno particolare nel quale i negozi fisici e online, i supermercati, gli ipermercati e le grandi catene propongono sconti, promozioni e offerte varie su moltissimi prodotti. Per la cronaca, il Black Friday 2025 cade il 28 novembre.

Friggitrice ad aria: il funzionamento in breve

Nella friggitrice ad aria non è l’olio da frittura a fungere da vettore del calore, bensì l’aria calda che circola molto rapidamente. Questo elettrodomestico è infatti dotato di un sistema di ventole che distribuisce l’aria calda nel cestello che contiene i cibi.

Ciò consente di ottenere un “effetto croccante” molto simile a quello della frittura tradizionale, ma senza che sia necessario immergere i cibi in grandi quantità di olio: di fatto si può fare a meno di quest’ultimo o, al più, ci si può limitare a poche spruzzate.

Una friggitrice ad aria è quindi concettualmente più vicina a un forno ventilato anziché a una friggitrice classica.

Friggitrice ad aria: i vantaggi

Uno dei principali vantaggi della friggitrice ad aria, che ha indubbiamente contribuito alla sua larga diffusione, è che si tratta di una soluzione più salutistica rispetto alla tradizionale friggitrice. Non è infatti richiesto l’utilizzo dell’olio e le ricette risultano quindi più salutari perché si evita la formazione di sostanze nocive dovuta alle alte temperature raggiunte dall’olio. Inoltre, il contenuto calorico dei piatti si riduce sensibilmente.

Un altro vantaggio che vale la pena sottolineare è che la friggitrice ad aria, al contrario di quella tradizionale, non genera cattivi odori.

La friggitrice ad aria è inoltre un elettrodomestico molto sicuro: non ci sono infatti schizzi di olio caldo, con inevitabile riduzione del rischio di ustioni.

Rispetto a una friggitrice tradizionale, quella ad aria è molto facile da pulire, sia perché non si utilizza olio, sia perché molte parti possono essere tolte facilmente e messe in lavastoviglie.

Un altro vantaggio non trascurabile è la facilità nell’utilizzo: in molti casi è sufficiente impostare la temperatura richiesta dalla ricetta e il tempo di cottura e far partire l’elettrodomestico.

Infine, si ricorda che molti modelli di friggitrice ad aria non si limitano alla semplice frittura dei cibi, ma offrono diverse altre funzionalità, il che rende tale apparecchio uno strumento molto versatile.

