Geotab contribuisce a ridurre i rischi per le flotte con la nuova dash cam GO Focus Pro basata sull'AI

ROME, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab Connect -- Dietro ogni veicolo commerciale c'è un conducente che deve affrontare pressioni e preoccupazioni sempre maggiori in materia di sicurezza. Oggi, in occasione di Geotab Connect, Geotab Inc. ha annunciato l'ampliamento della famiglia GO Focus, con l'introduzione della nuova dash cam GO Focus Pro.

La novità è stata sviluppata per supportare il settore dei trasporti in un momento critico: una ricerca condotta da Geotab ha evidenziato che, pur riconoscendo i vantaggi della video telematica per la propria sicurezza, in Europa il 99% dei conducenti di veicoli commerciali sta comunque lavorando con una pressione senza precedenti. Inoltre, altri recenti dati di Geotab mostrano che il 95% dei conducenti ritiene che i rischi stradali siano aumentati negli ultimi cinque anni, identificando lo stress da lavoro correlato come uno dei principali fattori di diminuzione della sicurezza stradale. Promuoverla è diventata altresì una vera e propria necessità aziendale se si pensa che, in termini economici, in Europa si stima che gli incidenti arrivino a costare 180 miliardi di euro all'anno, pari a circa il 2% del PIL dell'UE. In questo contesto, gli insight basati sui dati sono quindi essenziali per proteggere sia i profitti dell'organizzazione, sia chi è al volante.

GO Focus Pro di Geotab affronta queste sfide combinando una visibilità completa a 360 gradi con un sistema di coaching basato sull'AI e su avvisi all'interno del veicolo. Se gli incidenti ad alto impatto possono avere gravi conseguenze dal punto di vista umano ed economico, quelli a bassa velocità, come le comuni manovre in retromarcia o di aggancio, causano invece danni evitabili, spesso dovuti a punti ciechi e visibilità limitata. GO Focus Pro consente di affrontare in modo proattivo sia i rischi critici per la sicurezza che quelli operativi, contribuendo a ridurre gli incidenti, a diminuire lo stress alla guida e supportando obiettivi di business più ampi.

“L'AI ha il massimo impatto quando aiuta a prevenire i rischi sul momento, non dopo che gli incidenti si sono verificati”, ha dichiarato Claude Hochreutiner, Principal Video Program Manager di Geotab . “GO Focus Pro porta l'intelligenza artificiale all’interno del veicolo in tempo reale, offrendo ai conducenti maggiore consapevolezza e consentendo alle flotte di adottare un approccio più proattivo alla sicurezza. Combinando una visibilità a 360 gradi con un'AI ad alta precisione, aiutiamo le aziende a proteggere i conducenti, a ridurre i rischi operativi e a contribuire a strade più sicure per tutti”.

GO Focus Pro: visibilità a 360 gradi

GO Focus Pro è integrata in modo nativo nella piattaforma MyGeotab e offre alle flotte la soluzione di video telematica per la sicurezza più completa disponibile, combinando una visibilità panoramica completa con modelli di AI avanzati e inferenza continua.

Le funzionalità principali includono:

Geotab GO Focus Pro, una soluzione di video telematica progettata per migliorare la sicurezza dei conducenti.

Grazie a una copertura video completa a 360 gradi e all’AI predittiva, GO Focus Pro offre alle flotte la visibilità e le informazioni necessarie per proteggere i conducenti, i veicoli e le comunità in cui operano. La soluzione accelera le indagini sugli incidenti, aiuta a difendersi da richieste di risarcimento ingiustificate e consente ai conducenti di autocorreggersi prima che si verifichino eventi ad alto impatto, riducendo le collisioni, i tempi di inattività e i costi operativi complessivi.

La famiglia di dash cam basate sull’AI GO Focus™ di Geotab

GO Focus Pro completa la famiglia di dash cam basate sull’AI GO Focus™ di Geotab, che comprende anche GO Focus, GO Focus Plus e una suite di telecamere ausiliarie compatibili. Nel suo insieme, il portafoglio offre alle flotte la flessibilità necessaria per implementare il giusto livello di video telematica su diversi tipi di veicoli, casi d'uso e profili di rischio, rispettando un flusso di lavoro semplificato e conforme al rispetto della privacy.

GO Focus Pro sarà disponibile in Nord America e nell’area EMEA nel secondo trimestre 2026, con un successivo rollout globale.

Per maggiori informazioni sulla famiglia GO Focus e su GO Focus Pro di Geotab, visitare: https://www.geotab.com/go-focus-pro/

Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, con sedi principali a Oakville, Ontario, e ad Atlanta, Georgia. La nostra mission è rendere il mondo più sicuro, efficiente e sostenibile. Utilizziamo l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e le operazioni delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l'efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare circa 100.000 clienti in tutto il mondo, elaborando oltre 100 miliardi di dati al giorno, relativi a più di 5 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui le aziende presenti nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest'anno festeggiamo 25 anni di storia e innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it, seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

GEOTAB e GEOTAB MARKETPLACE sono marchi registrati di proprietà di Geotab Inc. in Canada, Stati Uniti e/o in altri paesi.

