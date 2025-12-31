Reinventy presenta Shield Brain (nome in codice “The Tin Man”)

Piattaforma in attesa di brevetto per l’autonomia locale e air-gapped edge

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reinventy Solutions Corp. ha annunciato l’introduzione di Shield Brain (nome in codice “The Tin Man”), una piattaforma IA edge in attesa di brevetto sviluppata come tecnologia aziendale di base per l’autonomia a livello di sistema e l’implementazione industriale.

Reinventy ha sviluppato Shield Brain (nome in codice “The Tin Man”) per colmare una lacuna pratica nell’attuale panorama dell’implementazione dell’IA: molte funzionalità avanzate dell’IA rimangono frammentate in servizi separati, come visione, lingua, audio, percezione spaziale e sicurezza, oppure dipendono dalla connettività cloud. Shield Brain è progettato per integrare queste funzionalità in un’unica architettura cognitiva su dispositivo, consentendo un funzionamento affidabile in ambienti in cui la latenza, i vincoli di connettività e la sovranità dei dati sono fondamentali. La piattaforma è strutturata come un sistema modulare composto da quattordici nuclei cognitivi cooperativi, ciascuno dedicato a una funzione specifica (tra cui percezione, ragionamento, memoria, orchestrazione delle decisioni, supervisione della sicurezza e interfacciamento con il sistema fisico), mantenendo al contempo una separazione rigida tra la supervisione critica per la sicurezza e i processi di ragionamento di livello superiore.

Shield Brain è destinato a scenari reali che richiedono una autonomia periferica affidabile in settori quali robotica, rilevamento intelligente e piattaforme autonome. La roadmap di sviluppo di Reinventy prevede una progressione graduale dalla cognizione di base convalidata verso un’integrazione ampliata del controllo del movimento, una governance della sicurezza migliorata e un coordinamento multinodo. Ulteriori informazioni sulla piattaforma sono disponibili all’indirizzo https://reinventy-solutions.ca/the-tin-man/, con una panoramica del relativo portafoglio di proprietà intellettuale all’indirizzo https://reinventy-solutions.ca/patents/.

“Il nostro obiettivo è stato quello di costruire un’architettura cognitiva coerente in grado di operare completamente all’avanguardia, all’interno di un unico dispositivo fisico”, ha affermato Antonio Sedino, Ph.D., Responsabile della Tecnologia e R&S (CTRO) di Reinventy Solutions Corp. “Shield Brain riflette la nostra strategia di andare oltre i componenti frammentati dell’IA verso un’intelligenza integrata, controllata e difendibile”.

Informazioni biografiche Reinventy Solutions Corp. è guidata da un team tecnico con oltre trent’anni di esperienza nel settore delle tecnologie industriali avanzate e nell’architettura dei sistemi. L’esperienza dell’azienda spazia dall’edge IA e dalle architetture cognitive, ai materiali avanzati, alle tecnologie energetiche e motoristiche, fino all’integrazione a livello di sistema, supportando lo sviluppo di piattaforme proprietarie in attesa di brevetto per l’implementazione industriale nel mondo reale.

Boilerplate Reinventy Solutions Corp. è un’azienda canadese che opera nel campo della tecnologia industriale, sviluppando piattaforme di IA edge di livello industriale, materiali avanzati, soluzioni energetiche e tecnologie motoristiche ed elettrificazione ad alte prestazioni. L’azienda integra software, hardware, scienza dei materiali e ingegneria dei sistemi per costruire tecnologie proprietarie in attesa di brevetto per applicazioni industriali e autonome a ciclo lungo. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://reinventy-solutions.ca .

CONTATTI Antonio Sedino (Responsabile della Tecnologia e R&S) AZIENDA Reinventy Solutions Corp. TELEFONO +1 (604) 330 8543 E-MAIL info@reinventy-solutions.ca SITO WEB https://reinventy-solutions.ca/

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.