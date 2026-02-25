Saisi sarà presente al MWC2026 di Barcellona per presentare soluzioni avanzate per la comunicazione vocale e la sincronizzazione tempo-frequenza

JIAXING, Cina, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhejiang Saisi, tra i principali pionieri nel settore dei chip per la sincronizzazione tempo-frequenza e la comunicazione con attività di ricerca e sviluppo indipendenti in Cina, presenterà le sue principali soluzioni del settore al MWC2026 (“The IQ Era”), dal 2 al 5 marzo, Fira Gran Via Barcelona, padiglione 5, stand 5J64, le quali includono chip e soluzioni di fascia alta sviluppati a livello nazionale.

Nella comunicazione vocale, Saisi offrirà soluzioni FXS a canale singolo/doppio e chip SLIC sviluppati a livello nazionale (serie AS1630, AS2630) per dispositivi 10G PON/FTTR. Come prima azienda cinese a sviluppare autonomamente chip SLIC, è stata in grado di risolvere i principali colli di bottiglia del settore, offrendo soluzioni convenienti per l’interfaccia delle linee degli abbonati.

Un punto di forza fondamentale è rappresentato dalle soluzioni di sincronizzazione tempo-frequenza end-to-end che includono oscillatori a cristallo a gamma completa. Il suo nuovo oscillatore differenziale con jitter ultra basso (25 MHz~625 MHz, 44 fs a 156,25 MHz) offre una precisione eccezionale per dispositivi AI ad alte prestazioni e stazioni base 5G-A/6G, oltre che per orologi atomici, moduli di temporizzazione e sistemi di clock per scenari critici.

Grazie agli algoritmi di base sviluppati internamente (sincronizzazione FPGA, TDC, filtraggio Kalman) e alle funzionalità di personalizzazione integrate, i prodotti Saisi sono venduti in oltre 30 Paesi, consolidando la sua posizione leader nel settore della sincronizzazione tempo-frequenza in Cina. La sua partecipazione al MWC2026 segna un passo importante nell’espansione globale.

Saisi invita i partner globali al padiglione 5, stand 5J64, per provare i suoi prodotti ed esplorare le opportunità di collaborazione nel campo della connettività basata sull’intelligenza artificiale.

Profilo aziendale:

Zhejiang Saisi Electronic Technology Co., Ltd., fondata nel 2013, è specializzata in circuiti integrati per la sincronizzazione tempo-frequenza e la comunicazione, con soluzioni complete che spaziano dai chip di base alle soluzioni di sistema. È un’azienda di primo piano nel settore cinese della sincronizzazione tempo-frequenza e dei chip SLIC.

Le sue soluzioni interessano tre settori principali: sincronizzazione tempo-frequenza per 5G/6G, reti intelligenti, trasporto ferroviario e centri dati finanziari; chip di clock ad alte prestazioni per l’elaborazione IA, centri dati e automazione industriale; soluzioni di interfaccia per linee di abbonati basate su chip SLIC sviluppati autonomamente, che forniscono interfacce telefoniche altamente integrate, a basso consumo energetico e affidabili per PON, gateway VoIP, XDSL, FTTR, telefonia aziendale e apparecchiature di accesso.

Impegnata nella ricerca e nello sviluppo indipendente, l’azienda è dotata di tecnologie di sincronizzazione e chip fondamentali, oltre a numerosi diritti di proprietà intellettuale, e partecipa attivamente allo sviluppo di standard industriali e all’innovazione collaborativa.

Azienda: Zhejiang Saisi Electronic Technology Co.,Ltd.

Referente: Chaos Zhang

Indirizzo e-mail: sales@zjsaisi.com

Sito web: www.saisisync.com

Telefono: +86 15268307576

Città: Jiaxing, Repubblica Popolare Cinese

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a88ed2a-5d09-46f2-b65b-78c1836368d4/it.

