Grande Fratello – Beatrice, Rosy e Massimiliano favoriti, Perla outsider. La Casa come Sanremo: gli esperti Sisal vedono il trionfo di una donna

Roma, 19 marzo 2024 – La puntata del Grande Fratello di ieri sera è stata una vera e propria rollercoaster di emozioni per tutti gli appassionati dello storico reality targato Mediaset. Tra i “dolori” della serata una doppia eliminazione per Anita Olivieri e Paolo Masella, tra le “gioie” l’annuncio del terzo finalista: Massimiliano Varrese che dovrà contendere la posizione con Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Per gli esperti Sisal la favorita alla vittoria di questa edizione è Beatrice Luzzi a 1.33. Lo storico volto di Vivere dovrà però fare i conti con Perla Vatiero che, dopo aver scampato una squalifica e una bufera mediatica, resta stabile sul podio della vittoria in un testa a testa con Giuseppe Garibaldi. Entrambi gli inquilini sono, infatti, offerti a 4.00. Mentre Varrese, seppur in accesso privilegiato alla finale, al momento non sembra essere tra i papabili vincitori visto che il suo trionfo pagherebbe 16 volte la posta. Vale lo stesso per Rosy Chin: la chef, imprenditrice e food blogger milanese di origini cinesi che sta facendo appassionare il pubblico seppur anche lei già in lizza per la serata conclusiva del 25 marzo non sembrerebbe destinata a conquistare la vittoria del GF. Sisal la quota a 12.00.

Che la vincitrice della 17° edizione del Grande Fratello sia una donna non vi è infatti (quasi) dubbio: la vittoria femminile si gioca a 1,22 rispetto a quella maschile data a 3.50. Nella storia del reality è già successo per ben 6 volte – tutti ancora ricordiamo la “pioniera” Cristina Plevani – e questa potrebbe essere la settima. Non ci resta che scegliere per chi fare il tifo e aspettare lunedì!

Per restare aggiornati sulle quote e i pronostici Sisal è possibile consultare: https://www.sisal.it/scommesse-matchpoint/evento/spettacolo/grande-fratello/grande-fratello-2023

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milione di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.