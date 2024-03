Grande Fratello –Federico rischia l’addio, Massimiliano perde terreno. Nella Casa, per gli esperti Sisal, Beatrice stacca tutti per il successo

Roma, 21 marzo 2024– Questa sera fari puntati sul Grande Fratello: scopriremo chi sarà eliminato tra Simona Tagli, al momento la favoritissima al televoto, Federico Massaro e Alessio Falsone. Dagli esperti Sisal arriva uno spoiler: Massaro probabilmente non arriverà a vedere l’alba nella casa visto che la sua potenziale vittoria è infatti data a 20.

Dopo gli accesi scontri tra Alessio Falsone e Massimiliano Varrese sembra essere arrivata la pace.Una pace che però non convince del tutto il pubblico e che non porterà di certo l’ex protagonista de “Il Bello delle Donne”a vincere l’edizione 2023-2024 essendo in quota a 16.

Che Alessio trovi sempre un modo per far parlare di sé non c’è dubbio: stanno infatti facendo parecchio discutere anche i commenti su Perla Vatiero che, subito dopo la Luzzi, resta una delle grandi favorite alla vittoria del Grande Fratello con quota 4.00.

Mentre Beatrice Luzzi, ormai (quasi) certa del suo ruolo da protagonista, nella serata del 25, si concede momenti di passione – più o meno “strategici” e autentici – con Giuseppe Garibaldi. Non sarà di certo lui a rubarle lo scettro. Beatrice è in testa alla vittoria con quota 1.33, mentre Giuseppe è appaiato in quota con Perla.

Sembrerebbe proprio che stasera… Ne vedremo delle belle!

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

