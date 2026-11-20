Lunedì 23 novembre, alle ore 17:00, l’inaugurazione con un talk dedicato alla prevenzione e alla rete di protezione delle donne.

Roma, novembre 2026 – Hard Rock Cafe Roma entra a far parte della rete nazionale dei Punti Viola di DonneXStrada, aderendo a un progetto che mira a rendere i luoghi della quotidianità spazi più sicuri e accoglienti, nei quali le donne possano trovare un primo ascolto, supporto e orientamento in situazioni di difficoltà o pericolo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Via Veneto District APS, Hard Rock Cafe Roma e DonneXStrada, con il contributo dell’Associazione Salvamamme, e rappresenta un importante esempio di sinergia tra associazionismo e realtà imprenditoriali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

«Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per diventare un Punto Viola di DonneXStrada. Per Hard Rock Cafe Roma è un’opportunità concreta per rafforzare il nostro impegno verso la comunità e contribuire a creare una città più sicura per le donne. Tutto il nostro Team abbraccia con orgoglio questo importante ruolo: vogliamo essere non soltanto un luogo di intrattenimento e ospitalità, ma anche un punto di riferimento sicuro, dove trovare ascolto e supporto nei momenti di necessità», dichiara Alessio Bisogni, Direttore di Hard Rock Cafe Roma.

«I Punti Viola portano la possibilità di chiedere aiuto nei luoghi che attraversiamo ogni giorno. Formare le persone che vi lavorano significa rendere la comunità più consapevole e preparata a riconoscere una richiesta di aiuto, accoglierla e orientarla verso i servizi competenti. Ogni nuovo Punto Viola è un passo verso una rete di protezione sempre più diffusa», dichiara l’Avv. Nica Iannotti, socia e co-responsabile del Team Legale di DonneXStrada.

L’apertura, promossa da Via Veneto District APS, sarà accompagnata da un talk sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Nel corso dell’incontro, l’Associazione Salvamamme, con la Presidente Maria Grazia Passeri e Anna Pagni, presenterà il progetto «Valigia di Salvataggio», che offre un aiuto concreto alle donne costrette ad allontanarsi da situazioni di violenza, accompagnandole verso un nuovo percorso di protezione e autonomia.

«La sicurezza delle donne è una responsabilità collettiva. Fare rete significa trasformare la sensibilità in azioni concrete e rendere il territorio parte attiva del cambiamento», dichiarano il Presidente Patrik Ullmann e la Vicepresidente Avv. Giovanna Silvaggi di Via Veneto District APS.

Un Punto Viola in più. Un luogo in più in cui sapere di non essere sole.

INAUGURAZIONE

Lunedì 23 novembre 2026, ore 17:00

Hard Rock Cafe Roma – Via Veneto

A seguire, talk e presentazione del progetto «Valigia di Salvataggio».

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