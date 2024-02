Homama: l’innovazione che trasforma l’esperienza della ristrutturazione

Prezzo massimo garantito, un unico interlocutore per tutte le fasi di progettazione e realizzazione, insieme a un approccio lean e una pianificazione dettagliata.

Roma, 15 febbraio 2024.Dopo un lungo periodo di stallo, il 2024 si configura come l’anno più favorevole per una netta ripartenza del mercato immobiliare. Nello specifico il settore del restructuring sarà particolarmente fiorente e caratterizzato da agevolazioni fiscali e incentivi.

In questo scenario non è soltanto il mercato ad evolversi, ma soprattutto l’utenza. Nel corso degli anni i clienti sono diventati sempre più consapevoli ed esigenti, attenti alla qualità delle materie prime e ai tempi di realizzazione.

Ristrutturare un immobile come intraprendere un viaggio in un Paese sconosciuto: richiede una preparazione accurata, un’attenta pianificazione e la previsione di possibili imprevisti tecnici e burocratici lungo il percorso. Per affrontarlo nel modo migliore, è indispensabile avvalersi di un partner affidabile e competente che sia un punto di riferimento e un problem solver.

Homama risponde proprio a questa necessità: si tratta di un interior contractor specializzato nella ristrutturazione e arredamento di immobili residenziali che gestisce tutto il flusso di lavoro assumendosi la responsabilità di ciascuna fase operativa: dai lavori di ristrutturazione alle pulizie finali, fino alla consegna dell’immobile già pronto per essere vissuto.

Il modello Homama, dal catalogo a casa con un prezzo fisso garantito

L’esperienza di ristrutturazione con Homama segue un modello innovativo, agile e smart che consente in pochi semplici step di avere la casa dei propri sogni, garantendo un risultato che rispecchia le aspettative.

Homama mantiene le promesse, è per questo che ha studiato un flusso di lavoro bottom-up, che assicura al cliente una totale trasparenza e la certezza dell’effetto wow.

1.Prezzo massimo garantito

Ogni ambiente presente sul catalogo riporta caratteristiche tecniche precise e un prezzo che include la ristrutturazione completa, i materiali di finitura, l’arredo e le pulizie finali.

Durante il processo di personalizzazione il prezzo può solo diminuire.

2. Rispetto dei tempi assicurato

Il tempo è una risorsa preziosa. Ogni progetto sarà pianificato nel dettaglio, compresi i possibili imprevisti, così da non avere sorprese durante i lavori e rispettare tutte le scadenze.

3.Massima personalizzazione

La tecnologia utilizzata consente di avere una preview di ogni modifica richiesta, visualizzando in tempo reale il risultato finale della ristrutturazione e ottimizzando l’esperienza di customizzazione.

Il workflow Homama

●Sul sito Homama.it è possibile consultare il catalogo ambienti che illustra nel dettaglio sette tipologie di ambiente per tre stili diversi: Classico/Moderno, Industrial, Scandinavo. Ogni ambiente è corredato da una scheda tecnica contenente la lista delle finiture edili e degli arredi e il prezzo finale.

●Una volta scelto l’ambiente e lo stile desiderato, l’utente sarà contattato da un consulente Homama per fissare un appuntamento presso lo studio di architetti partner.

●In fase di appuntamento l’architetto acquisisce tutte le informazioni necessarie per personalizzare l’ambiente in base alle specifiche esigenze. Al termine presenta i partner che prenderanno parte al progetto e consegna un preventivo massimo preliminare che sarà finalizzato dopo un sopralluogo presso l’ immobile.

●Dallo start dei lavori il cliente sarà parte attiva del processo nel prendere le decisioni necessarie a svolgere il lavoro e allo stesso tempo potrà monitorare ogni attività grazie al costante contatto con un Project Manager dedicato.

Un approccio innovativo che parte dal risultato e che assicura il successo, privo di spiacevoli sorprese e di inutili imprevisti. Con Homama, l’innovazione è al servizio della ristrutturazione.

Homama srl

Via di Torre Rigata 8, Roma

https://homama.it/