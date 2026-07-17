Home service a Roma: domanda in crescita del 42%

Roma, 16 luglio 2026 – Il mercato dei servizi tecnici per la casa conferma una fase di forte espansione nell’area metropolitana romana. Secondo un’analisi sviluppata da More Value, società specializzata in acquisizione clienti e strategie digitali, il comparto degli home service a Roma ha registrato una crescita complessiva della domanda pari al +42% negli ultimi dodici mesi.

Lo studio è stato realizzato attraverso l’analisi combinata di campagne pubblicitarie attive, flussi di ricerca online, asset digitali verticali e dati provenienti dal confronto con operatori specializzati nei principali segmenti della manutenzione domestica e dei servizi tecnici.

L’evoluzione del mercato evidenzia un fenomeno rilevante: mentre la digitalizzazione modifica le modalità con cui utenti e imprese entrano in contatto, le professioni tecniche continuano a mantenere un ruolo centrale perché richiedono presenza fisica, competenze operative e capacità di intervento diretto sul territorio.

Digitalizzazione e servizi tecnici

L’analisi More Value mette in evidenza come Roma rappresenti uno dei principali ecosistemi urbani italiani per i servizi tecnici legati alla casa, alla manutenzione e alla gestione degli impianti.

Secondo i dati raccolti:

● il 76% delle ricerche avviene da smartphone;

● circa il 63% delle richieste è localizzato entro un raggio di 12 chilometri;

● oltre il 67% delle conversioni viene generato entro 15 minuti dalla ricerca online;

● le richieste urgenti crescono a un ritmo superiore rispetto agli interventi programmati.

Questi indicatori mostrano un mercato sempre più immediato, geolocalizzato e orientato alla rapidità di risposta. Il comportamento degli utenti conferma infatti una crescente abitudine a cercare online soluzioni operative nel momento stesso in cui si presenta un’esigenza concreta, soprattutto in presenza di guasti, urgenze domestiche o interventi non rinviabili.

L’area metropolitana romana presenta inoltre caratteristiche peculiari: un patrimonio immobiliare molto esteso, una forte presenza di condomini, un numero elevato di attività commerciali e una crescente dipendenza da impianti tecnologici e infrastrutture domestiche.

Un mercato stimato tra 920 milioni e 1,35 miliardi di euro annui

Secondo l’osservatorio More Value, il mercato dei servizi tecnici e della manutenzione domestica nell’area metropolitana romana ha raggiunto un valore economico complessivo stimato tra 920 milioni e 1,35 miliardi di euro annui.

Il dato conferma il ruolo strategico del comparto all’interno dell’economia locale. La combinazione tra digitalizzazione, ricerca online, complessità degli impianti domestici e necessità di interventi tempestivi sta contribuendo alla crescita di un settore che coinvolge diverse categorie professionali.

Tra i segmenti analizzati rientrano idraulici, elettricisti, tecnici della climatizzazione, operatori dell’assistenza caldaie, fabbri e imprese specializzate negli spurghi e nella manutenzione delle reti di scarico.

Idraulici: il segmento più richiesto

Il settore idraulico rappresenta il principale comparto della domanda tecnica romana.

Quota di domanda: 26%

Crescita annua: +45%

Valore economico stimato: 230 milioni – 320 milioni di euro

Perdite, sostituzioni di impianti, manutenzioni urgenti, problemi agli scarichi e interventi legati alla funzionalità degli impianti domestici continuano a generare un volume significativo di richieste.

Nel segmento idraulico, l’analisi ha incluso anche l’osservazione di asset digitali verticali dedicati al territorio romano, tra cui idraulico-roma.me, utilizzati come riferimento per comprendere dinamiche di domanda, comportamento degli utenti e modalità di intercettazione delle richieste locali.

Elettricisti: cresce la domanda specialistica

Il comparto elettrico registra una crescita significativa, sostenuta dall’evoluzione tecnologica delle abitazioni e dall’aumento dei dispositivi connessi.

Quota di domanda: 19%

Crescita annua: +37%

Valore economico stimato: 150 milioni – 220 milioni di euro

La diffusione di impianti più complessi, sistemi domotici, dispositivi smart e nuove esigenze di sicurezza elettrica sta alimentando la domanda di tecnici qualificati. Il settore risulta particolarmente rilevante anche per attività commerciali, uffici e condomini, dove la continuità degli impianti rappresenta un elemento essenziale.

Per il comparto elettrico sono stati presi in considerazione anche dati e segnali provenienti da asset specializzati sul mercato locale, tra cui elettricista-roma.me, nell’ambito dell’osservazione dei flussi di ricerca e della domanda digitale territoriale.

Climatizzazione: il comparto più dinamico

Tra i segmenti analizzati, quello della climatizzazione mostra il tasso di crescita più elevato.

Quota di domanda: 17%

Crescita annua: +58%

Valore economico stimato: 170 milioni – 250 milioni di euro

La crescente diffusione degli impianti di climatizzazione, insieme alla maggiore intensità della domanda stagionale, sta determinando un aumento delle richieste di installazione, manutenzione e assistenza tecnica.

Il comparto risulta sempre più rilevante sia in ambito residenziale sia in ambito commerciale, dove l’efficienza degli impianti incide direttamente sul comfort, sulla continuità operativa e sui consumi energetici.

Caldaie: manutenzione e conformità

Nonostante la crescita della climatizzazione, il comparto delle caldaie continua a rappresentare un segmento fondamentale della manutenzione domestica.

Quota di domanda: 12%

Crescita annua: +33%

Valore economico stimato: 90 milioni – 140 milioni di euro

La domanda è sostenuta da interventi di manutenzione ordinaria, controlli periodici, riparazioni, sostituzioni e necessità legate alla conformità degli impianti termici.

Il settore mantiene una forte rilevanza soprattutto nei mesi più freddi, ma registra richieste distribuite durante tutto l’anno per attività di controllo, prevenzione e adeguamento tecnico.

Fabbri: urgenza e sicurezza restano i principali fattori di domanda

Il settore dei fabbri mantiene una forte componente emergenziale, legata in particolare alla sicurezza domestica e alla necessità di interventi rapidi.

Quota di domanda: 13%

Crescita annua: +29%

Valore economico stimato: 100 milioni – 150 milioni di euro

Aperture porte, sostituzioni serrature, interventi su serrande, sistemi di chiusura e soluzioni per la protezione degli ambienti rappresentano le principali aree di richiesta.

La crescita del comparto è collegata sia alle urgenze operative sia alla maggiore attenzione verso la sicurezza degli immobili residenziali e commerciali. Per questo segmento, l’analisi ha incluso anche l’osservazione di asset territoriali come fabbro-roma.me, utili a valutare le dinamiche digitali della domanda locale.

Spurghi e manutenzione delle reti di scarico

Le attività di spurgo e manutenzione degli impianti fognari rappresentano un segmento rilevante in una grande area urbana come Roma.

Quota di domanda: 13%

Crescita annua: +35%

Valore economico stimato: 110 milioni – 180 milioni di euro

La presenza di un patrimonio immobiliare esteso, condomini, attività commerciali e infrastrutture articolate contribuisce a mantenere alta la domanda di interventi specializzati.

Il comparto comprende attività legate alla manutenzione delle reti di scarico, alla gestione delle ostruzioni, alla prevenzione di criticità impiantistiche e alla risoluzione di problematiche urgenti. Nell’ambito dello studio sono stati considerati anche asset verticali come autospurgoexpressroma.it, osservati come parte dell’ecosistema digitale legato ai servizi di spurgo nell’area romana.

Professioni tecniche ed economia digitale

L’insieme dei dati raccolti evidenzia come il mercato dei servizi tecnici rappresenti una componente essenziale dell’economia urbana.

La crescita del comparto mostra che la digitalizzazione non sostituisce il ruolo delle competenze operative, ma contribuisce a ridefinire il modo in cui domanda e offerta si incontrano. Gli strumenti digitali permettono agli utenti di individuare più rapidamente il servizio necessario, mentre le competenze tecniche continuano a essere indispensabili per la risoluzione concreta dei problemi.

Roma si conferma così uno dei contesti più significativi per osservare l’evoluzione degli home service nell’era della trasformazione digitale: un mercato in cui tecnologia, tempestività e capacità operative concorrono alla crescita di professioni sempre più centrali per il funzionamento della città.

Nota metodologica

L’analisi è stata sviluppata da More Value attraverso l’osservazione combinata di dati provenienti da campagne digitali, flussi di ricerca online, performance di asset verticali e indicatori di domanda relativi ai principali segmenti dei servizi tecnici nell’area metropolitana romana.

Le stime economiche riportate rappresentano valutazioni aggregate del potenziale di mercato e sono riferite ai comparti analizzati nell’ambito dell’osservatorio

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