Huawei lancia il programma "AHEAD" per costruire un nuovo ecosistema di vantaggi reciproci nei settori dell'istruzione e della sanità

SHENZHEN, Cina, 11 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Si è conclusa con successo in Cina l'edizione 2026 della Global Education & Healthcare Partners Convention, organizzata all'insegna del tema "Together, Enabling Intelligent-led Education & Healthcare" ("Insieme, per promuovere un'istruzione e una sanità guidate dall'intelligenza"). L'evento ha riunito oltre 500 clienti e partner del settore provenienti da oltre 40 tra Paesi e regioni. Nel corso della manifestazione, Huawei ha presentato il programma "AHEAD" (Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0), un'iniziativa volta a rafforzare la sinergia all'interno del settore e a promuovere lo sviluppo di un ecosistema sostenibile e di alto livello qualitativo.

La trasformazione guidata dall'IA: l'evoluzione dell'alleanza tra partner per stare al passo con i tempi

Nel suo intervento programmatico, Junfeng Li (Wind), Vicepresidente di Huawei e CEO della Global Public Sector Business Unit, ha sottolineato che il mondo sta attraversando una nuova fase di trasformazione trainata dall'intelligenza artificiale. In quanto pilastri dello sviluppo sostenibile dell'umanità, i settori dell'istruzione e della sanità si trovano oggi di fronte a un'esigenza globale di trasformazione intelligente, una sfida che al tempo stesso racchiude enormi opportunità.

Li ha ribadito l'impegno di Huawei nell'individuare i percorsi più efficaci per la trasformazione intelligente dell'istruzione e della sanità, con l'obiettivo di sfruttare l'intelligenza artificiale e altre tecnologie d'avanguardia per democratizzare l'accesso a un'istruzione di qualità e ottimizzare l'erogazione dei servizi sanitari a livello globale. Il lancio del programma "AHEAD" rappresenta un passo fondamentale nell'impegno di Huawei a collaborare con i partner di tutto il mondo per costruire una comunità di settore orientata al futuro.

La Partner Alliance 2.0 rafforza la cooperazione globale in sei ambiti strategici

Evolvendosi dall'approccio infrastrutturale della versione 1.0 verso un ecosistema globale più integrato, la Partner Alliance 2.0 ottimizza sei pilastri fondamentali della collaborazione: analisi delle tendenze, sviluppo delle competenze, co-creazione di soluzioni, marketing, condivisione delle opportunità ed espansione del business, con l'obiettivo di generare un valore superiore per partner e clienti.

Robert Yang, Direttore del Partner Development Department della Global Public Sector Business Unit di Huawei, ha illustrato la roadmap strategica alla base dell'evoluzione dell'alleanza, evidenziando l'intenzione dell'azienda di valorizzare il patrimonio di competenze collettive dei partner a livello globale. Attraverso un modello di collaborazione strutturato, Huawei mira a favorire la nascita di soluzioni sempre più innovative e specifiche per i diversi settori, accelerando così in modo significativo la trasformazione digitale e intelligente dell'istruzione e della sanità.

Il successo della Global Education & Healthcare Partners China Convention testimonia l'impegno congiunto di Huawei e dei suoi partner nel promuovere l'innovazione e lo sviluppo in questi ambiti strategici. Guardando al futuro, Huawei intende rafforzare ulteriormente la sinergia strategica con i propri partner per esplorare scenari applicativi ad alto valore aggiunto, sviluppare congiuntamente tecnologie all'avanguardia e affrontare le sfide globali emergenti. Insieme, Huawei e i suoi partner si preparano a ridefinire, su scala globale, il percorso della trasformazione digitale e intelligente dei settori dell'istruzione e della sanità.

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