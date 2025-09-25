Huawei lancia "R.I.S.E", l’architettura di riferimento per cloud governativi nazionali

SHANGHAI, CINA - Media OutReach Newswire - 25 settembre 2025 - In occasione del summit 2025 della divisione Global Public Sector dedicato a cloud e IA, Huawei ha lanciato ufficialmente l’architettura di riferimento per cloud governative nazionali "R.I.S.E", accelerando così la trasformazione intelligente della nazione.

Le soluzioni di Huawei mirano alle sfide dei servizi pubblici

Nel suo intervento Li Junfeng (Wind), vicepresidente di Huawei e CEO della divisione Global Public Sector, ha spiegato come Huawei, incentrandosi su cloud e IA, abbia costruito una base cloud centralizzata, efficiente e sicura che supporta la trasformazione intelligenti di servizi pubblici e governativi permettendo aggregazione, trattamento ed estrazione di valore dei dati.

Shan Zhiguang, direttore del dipartimento di informatizzazione e sviluppo settoriale dello State Information Center, ha sottolineato come la trasformazione cinese trainata dallle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sia un modello valido per la smart governance a livello globale.

Altri relatori all’evento sono stati rappresentanti di DPO (Hong Kong), CCK (Tunisia), Ankabut (EAU) e AIPMC (Huadu, Guangdong).

Nel quadro del summit Hong-Eng Koh, Chief Scientist della divisione Global Public Sector di Huawei ha presentato l’architettura di riferimento "R.I.S.E" per cloud governativi nazionali, che comprende quattro aspetti:

Infrastruttura resiliente e affidabile: Il cloud governativo nazionale fornisce un’infrastruttura cloud resiliente e affidabile che assicura la sicurezza dei dati e un funzionamento stabile delle applicazioni critiche. Sicurezza e sovranità: Per fare fronte alle sfide di una sicurezza nazionale digitale autosufficiente, Huawei offre modelli diversi di realizzazione (ad es. cloud pubblico, cloud full-stack dedicato e lo stack cloud di Huawei). Grazie a un'architettura unificata, a tecnologie sincronizzate e a un ecosistema condiviso tali soluzioni sono in grado di supportare una conservazione, un flusso e un utilizzo di dati sicuri e affidabili. Innovazione e idoneità a IA: L'architettura forme tre piattaforme di effettività per applicazioni, dati e IA per ottenere una fornitura e un uso di dati efficiente di elevata qualità. Huawei fornisce agenti intelligenti specifici del governo e ID digitali come competenze chiave dello strato della piattaforma digitale pubblica, sostenendo inoltre le applicazioni governative degli strati superiori. Ecosistema arricchito: Huawei ha concluso collaborazioni con oltre 100 attori dell'ecosistema nei settori governativi e pubblici, contribuendo in tal modo ad accelerare la trasformazione digitale e intelligente dei servizi pubblici nei diversi paesi.

Huawei continua ad investire nell'innovazione, impegnata a fornire soluzioni complete che soddisfino le esigenze critiche di una trasformazione digitale intelligente nei servizi pubblici. Sfruttando la potente sinergia del cloud IA, Huawei aiuta a far fronte le sfide chiave. Il lancio dell'architettura di riferimento National Government Cloud segna l'inizio di una nuova era di "collaborazione intelligente" nel fornire servizi pubblici.

Guardando al futuro, Huawei vuole continuare a intensificare l'integrazione del cloud IA, portando avanti uno sviluppo di elevata qualità nella nuova era.

Contatti:

Immediapress

Media Contact :

hwebgcomms@huawei.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.